La Guardia Civil destapa una ciberestafa a una empresa de Tenerife mediante correos suplantados

La Guardia Civil ha logrado identificar e investigar al presunto responsable de un delito informático perpetrado contra una empresa radicada en Canarias. Los agentes han destapado una trama basada en la modalidad conocida como fraude del CEO o Business Email Compromise (BEC), un tipo de ciberestafa cada vez más habitual en la que los delincuentes suplantan cuentas de correo electrónico corporativas con el objetivo fundamental de engañar a compañías o particulares para desviar pagos y transferencias económicas hacia cuentas controladas por los criminales.

Los hechos se desencadenaron después de que una entidad mercantil asentada en Santa Cruz de Tenerife presentase una denuncia de forma telemática a través de la Sede Electrónica del Instituto Armado. Los responsables de la compañía acudieron a las autoridades tras detectar una transferencia fraudulenta que estaba directamente relacionada con el pago de unos cursos de cocina que habían contratado previamente con un proveedor habitual.

Una vez recibida la alerta por parte de la Oficina Nacional de Recepción Electrónica de Denuncias, el caso fue derivado de inmediato al Equipo @ de la CiberComandancia, que puso en marcha las diligencias de investigación. Las pesquisas policiales indicaron que el modus operandi del ciberdelincuente consistió en interceptar las comunicaciones que se estaban manteniendo por correo electrónico entre la empresa denunciante y la entidad proveedora de los mencionados cursos formativos.

Ambas partes intercambiaban mensajes de manera recurrente desde fechas anteriores a la Navidad. Aprovechando esta confianza, en uno de esos correos los estafadores suplantaron la identidad del proveedor y solicitaron que el pago pendiente se efectuara en una cuenta bancaria totalmente distinta a la habitual. Para justificar esta alteración, los criminales alegaron supuestos problemas técnicos que les habrían obligado a cambiar de entidad bancaria de forma repentina.

Sin tener ningún motivo para sospechar del engaño, el representante de la mercantil afectada realizó la transferencia a la cuenta facilitada en el correo fraudulento. Varios días más tarde, al comprobar que el proveedor legítimo no había recibido el montante económico acordado, los representantes de ambas entidades contactaron de manera presencial. Fue en ese momento cuando descubrieron tanto la interceptación de sus comunicaciones digitales como el desvío ilícito del dinero correspondiente a las facturas que estaban en curso, procediendo entonces a formalizar la correspondiente denuncia policial.

Tras rastrear la compleja trazabilidad del movimiento económico, analizar todos los datos vinculados a la cuenta receptora y contrastar la información con antecedentes de estafas similares que ya obraban en las bases de datos policiales, los agentes del Instituto Armado lograron identificar de manera plena al beneficiario final de este fraude.

Finalmente, han sido los agentes del Equipo @ de la Comandancia de Vizcaya quienes han procedido a la investigación formal del presunto autor de los hechos. El sospechoso, junto con todas las diligencias instruidas durante este laborioso proceso, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial de Bilbao, que se hará cargo del futuro recorrido procesal de este caso de delincuencia digital.