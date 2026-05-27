La Guardia Civil interviene casi 3.500 botellas de alcohol ilegal en Gran Canaria

La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas ha culminado con éxito una destacada operación contra el fraude fiscal y el contrabando, procediendo a la intervención de un total de 3.492 botellas de bebidas alcohólicas de procedencia internacional. Estos productos se encontraban almacenados y listos para su inminente distribución en una nave industrial situada en Gran Canaria, eludiendo todos los requisitos legales exigidos por la legislación española.

El hallazgo se produjo durante el transcurso de las inspecciones rutinarias que los agentes del Instituto Armado llevan a cabo habitualmente en distintos negocios comerciales. Fue en un establecimiento regentado por ciudadanos de origen asiático donde se detectó que numerosos envases carecían de la precinta tributaria obligatoria o presentaban distintivos que a simple vista resultaban sospechosos de ser fraudulentos.

Ante estos indicios, los efectivos de la Unidad especializada de la Patrulla Fiscal y Fronteras (PAFIF) iniciaron una verificación técnica y exhaustiva de toda la mercancía almacenada en las instalaciones. Esta laboriosa revisión culminó con la incautación de un volumen de 1.674,55 litros de alcohol, cuyo valor estimado en el mercado habría alcanzado los 44.112 euros, confirmando la magnitud de esta grave irregularidad comercial.

Para garantizar la precisión de las comprobaciones, los agentes utilizaron herramientas de escaneo de última generación. Estos dispositivos tecnológicos permitieron constatar de forma rápida y eficaz que gran parte del género importado no disponía de la correspondiente garantía fiscal o exhibía sellos falsificados que, al ser analizados al detalle, arrojaban un claro incumplimiento de la normativa tributaria actual.

Entre el género inmovilizado destacan diversas variedades de licores, tales como licor de lichi, licor de canela y aguardiente de sorgo. Este último resulta especialmente llamativo por su elevada graduación alcohólica, que alcanza hasta el 62 por ciento. Según han informado fuentes oficiales, la totalidad de los artículos intervenidos presentaba importantes deficiencias tanto en su etiquetado como en el sistema de precintado.

Resultado de las gestiones practicadas.

Las autoridades han logrado la identificación del principal investigado, quien figura como responsable del local comercial y encargado de la gestión administrativa del cargamento. La rápida intervención policial ha resultado fundamental para bloquear el lote íntegro antes de que fuera distribuido en el mercado minorista de la isla.

La mercancía ha quedado intervenida de forma cautelar y se encuentra precintada en el propio centro de distribución, a plena disposición de las autoridades competentes. Paralelamente, el acta correspondiente por infracción a la Ley de Impuestos Especiales ya ha sido remitida a la Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales para iniciar el respectivo expediente sancionador.

Finalmente, desde la Guardia Civil han querido alertar sobre la especial peligrosidad que conllevan este tipo de infracciones. Más allá del evidente fraude y de la evasión de impuestos, el consumo de licores que no han superado los controles sanitarios oficiales supone un gravísimo riesgo para la salud pública. La ausencia de los pertinentes avales legales suele ser el principal indicio de productos adulterados o de fabricación clandestina, cuya composición química podría ser altamente nociva para el consumidor.