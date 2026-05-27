Piden la retirada del monumento a Francisco Franco en Tenerife al ser denegado como BIC

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de la Isla de Tenerife (ARMHT) ha iniciado una recogida de firmas para exigir la retirada definitiva del monumento a Francisco Franco situado en la capital tinerfeña. Esta iniciativa surge tras la decisión de la ponencia de patrimonio del Gobierno de Canarias, que rechazó por unanimidad la declaración de esta escultura como Bien de Interés Cultural (BIC).

La presidenta de la entidad, Mercedes Pérez Schwartz, ha calificado de "llamativo" que, casi dos décadas después de la aprobación de la primera ley de memoria histórica, todavía sea necesario reclamar la eliminación de lo que consideran un símbolo del régimen franquista en el espacio público. "El dictamen técnico e histórico ha dejado claro que la obra carece de valores excepcionales que justifiquen su blindaje cultural", señaló la representante.

Desde la ARMHT argumentan que el mantenimiento de esta estructura en las calles supone una flagrante vulneración del artículo 15 de la normativa autonómica y del artículo 35 de la Ley de Memoria Democrática a nivel estatal. A su juicio, las instituciones locales y regionales han agotado todas las vías y excusas administrativas, por lo que reclaman el cumplimiento inmediato de la legalidad vigente.

Además de la mera supresión de la vía pública, la campaña de la plataforma plantea como alternativa el traslado del conjunto escultórico al Museo Histórico Militar de Canarias, situado en el Cuartel de Almeida. Según defiende Pérez Schwartz, la legislación actual no obliga a la destrucción de la pieza, sino a apartarla de cualquier espacio de honor civil para que pueda ser interpretada bajo un estricto contexto técnico y museístico.

La asociación también exige que el espacio liberado tras el hipotético desmantelamiento sea recuperado mediante la instalación de un nuevo memorial. En este sentido, han recordado que la actual figura escultórica está orientada hacia una fosa marina en la que, aseguran, desaparecieron numerosas víctimas de la represión durante los años de la Guerra Civil y la posguerra.

Declaraciones

La presidenta de la agrupación no ha dudado en lanzar críticas a determinados sectores del arco político por defender la permanencia de la obra. En este sentido, ha censurado las maniobras de lo que califica como extrema derecha institucional, a los que acusa de tratar de "blanquear de forma grosera" el significado del monumento e incluso de intentar ocultar su nombre real.

Finalmente, desde la ARMHT han hecho un llamamiento directo al Cabildo de Tenerife y al consistorio de la ciudad para que no dilaten más el proceso. "Es momento de recuperar el tiempo perdido y normalizar democráticamente nuestras calles", concluyó la portavoz, insistiendo en que no se puede legitimar el dolor de los represaliados frente al clamor civil y el veredicto de los expertos.