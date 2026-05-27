Salvamento Marítimo rescata a 24 inmigrantes ilegales en una patera al este de Lanzarote

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 del archipiélago ha comunicado oficialmente una nueva intervención de rescate en alta mar. A última hora de la jornada de este martes, los efectivos especializados de Salvamento Marítimo han procedido a la localización y el rescate de una embarcación precaria, de tipo neumática, que navegaba a varias millas al este de la isla con un total de veinticuatro varones a bordo. La constante llegada de este tipo de embarcaciones a las costas insulares mantiene en alerta máxima a todos los servicios de salvamento y seguridad del Estado, que diariamente monitorizan las rutas marítimas provenientes del continente africano con el objetivo de salvaguardar las fronteras y evitar tragedias en el mar.

Tras ser debidamente interceptada la patera en aguas oceánicas, el buque de rescate procedió a asegurar a todos los ocupantes y trasladarlos de inmediato hasta el puerto más cercano habilitado en la isla para proceder a su desembarco con plenas garantías. Una vez en tierra firme, el dispositivo sanitario habitual, compuesto fundamentalmente por los efectivos del Servicio de Urgencias Canario y los voluntarios de la institución humanitaria Cruz Roja, se encargó de realizar un exhaustivo primer triaje médico a pie de muelle para evaluar de manera individual las condiciones físicas y clínicas de cada uno de los recién llegados tras la dura travesía.

Según el informe facilitado por las autoridades de emergencias a lo largo de la mañana, la valoración médica inicial determinó que, en su inmensa mayoría, los ocupantes presentaban un buen estado de salud general. Las condiciones meteorológicas favorables registradas en las últimas horas y la relativa rapidez en la detección de la precaria neumática evitaron un desenlace fatal, un riesgo siempre presente y tristemente habitual en una de las rutas migratorias más mortíferas del mundo. A pesar del dictamen positivo generalizado, los facultativos que los atendieron determinaron que uno de los ocupantes requería de asistencia médica más específica debido a su condición física en el momento del desembarco.

Por este motivo sanitario, el varón afectado fue derivado de manera preventiva a un centro hospitalario de carácter leve, donde permanece actualmente en observación clínica sin que se tema por su vida. Esta clase de traslados a centros médicos resulta bastante frecuente tras las peligrosas travesías marítimas irregulares, debido fundamentalmente a severos cuadros de deshidratación, hipotermia persistente o fatiga extrema, sintomatología que suele presentarse de manera reiterada tras haber pasado varios días a la deriva en alta mar bajo unas condiciones higiénicas y logísticas sumamente precarias.

Este nuevo suceso marítimo pone en evidencia, una vez más, el continuo flujo incesante de inmigración ilegal que soporta pacientemente la comunidad autónoma. Las infraestructuras de acogida insulares y los operativos de seguridad estatales se encuentran trabajando a pleno rendimiento y casi al límite de su capacidad operativa para dar una respuesta efectiva a lo que ya es una situación estructural y no meramente coyuntural. Ante esta incesante y preocupante actividad, diversas administraciones públicas y amplios sectores de la sociedad civil continúan exigiendo al Gobierno de la nación un mayor control diplomático y policial en los países de origen y tránsito, así como un urgente fortalecimiento de los recursos estatales destinados a vigilar y proteger las fronteras nacionales y europeas en el océano Atlántico.