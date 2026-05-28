Alexis Amaya mide los tiempos con un movimiento estratégico que pone en alerta a la política tradicional

El tablero político tiembla ante la gestión real, el panorama político de Santa Cruz de Tenerife y del conjunto de la isla se desperezó bruscamente tras la bomba informativa soltada por el comunicador Gonzalo Castañeda. En los micrófonos de Canal 4 Tenerife, el mensaje fue claro y sin anestesia: dos jóvenes empresarios tinerfeños, con abultadas cuentas de resultados y una probada capacidad de gestión en el mundo real, aquel donde no se vive del erario público, valoraban una lista electoral. Una candidatura transversal, conformada por profesionales, funcionarios de prestigio y ejecutivos. ¿El lema implícito? Cero políticos profesionales, cero peajes de casta.

El órdago sacudió las maquinarias de los partidos tradicionales, que empezaron a tragar saliva ante la irrupción de una alternativa real, independiente y con músculo financiero. Lejos de ser un rumor infundado, el movimiento ha resultado ser un movimiento estratégico real y calculado.

Sin presiones: el control absoluto de los plazos

Anoche, uno de los cerebros detrás de esta iniciativa dio un paso al frente de forma pública. En un ejercicio de transparencia poco habitual en nuestras islas, el empresario emitió un comunicado en el que no solo confirmó su identidad como uno de los implicados, sino que validó punto por punto la exclusiva de Castañeda: el periodista no se inventó nada; se limitó a contar una reflexión madura y un proyecto que está firmemente sobre la mesa.

"Sí, lo he pensado. Claro que lo he pensado", reconoce con contundencia.

El diagnóstico que hace es el mismo que comparten miles de canarios cada día: la necesidad urgente de generar oportunidades reales, romper unas inercias políticas asfixiantes y aspirar a mucho más de lo que los dirigentes actuales nos han hecho creer que es posible.

Sin embargo, en el mundo de la alta empresa, las decisiones no se toman por impulsos ni por el ruido de la grada. El comunicado deja claro que el salto definitivo no responde a las urgencias de terceros, sino a una rigurosa hoja de ruta. "Nadie decide por mí", advierte de forma tajante. No hay una marcha atrás, sino una meticulosa contemplación de escenarios y plazos: puede ser para 2027, puede ser para 2031, o se ejecutará cuando las condiciones estratégicas y las enormes responsabilidades del sector privado así lo aconsejen. El paso, si llega, se dará por pura convicción y con el control absoluto del timing.

Un aviso a navegantes que cambia las reglas del juego

Respecto al segundo empresario implicado en estas conversaciones preliminares, el silencio se mantiene por estricta discreción profesional. Lo que decida hacer su compañero de fatigas se desvelará a su debido tiempo y bajo sus propios términos.

Este episodio deja una lectura demoledora para la clase dirigente canaria. No estamos ante un amago o un farol, sino ante la constatación de que el sector privado ha empezado a diseñar su propio mapa de ruta político. El inmenso revuelo generado demuestra que existe un mercado electoral huérfano y sediento de alternativas que sepan lo que es pagar nóminas y levantar empresas.

El protagonista de esta historia sigue adelante con su actividad, construyendo y diciendo lo que piensa sin morderse la lengua. Pero las reglas del juego ya han cambiado. La clase política tradicional ha visto las orejas al lobo y sabe que, a partir de ahora, cada decisión que tome será fiscalizada por un grupo de gestión real que está observando el tablero, midiendo los plazos y esperando el escenario idóneo para cambiar las cosas.