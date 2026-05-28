Canarias, la segunda comunidad con los salarios medios más bajos de todo el país

Los datos de la Encuesta de Estructura Salarial del INE correspondientes a 2024 son un jarro de agua fría, aunque no sorprendente, para el futuro económico del Archipiélago. Canarias se consolida como la segunda comunidad con los sueldos más bajos de toda España, con una media de apenas 25.120 euros anuales. Mientras Madrid, País Vasco y Navarra lideran la creación de riqueza con sueldos que superan los 32.000 euros, las Islas quedan ancladas en la precariedad.

La estafa del SMI: cómo el Gobierno empobrece a los trabajadores

La izquierda y los sindicatos nos venden la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) como un triunfo de la justicia social. La realidad es que este intervencionismo ha provocado que el sueldo más frecuente en España, esos 16.520 euros, haya caído un 10,5% en términos reales respecto a 2018.

Subir el SMI por decreto no genera riqueza, solo genera barreras de entrada. Miles de ciudadanos atrapados en una banda salarial baja, sin capacidad para escalar en un mercado laboral ahogado por la burocracia y los costes sociales.

El monocultivo de la hostelería: una consecuencia, no una causa

El informe del INE vuelve a poner el foco en la hostelería como el sector con los salarios más bajos (17.653 euros anuales). Desde los altavoces oficiales se suele criminalizar a este sector, pero la culpa no es del hostelero que intenta sobrevivir a una carga fiscal asfixiante y a una inseguridad jurídica permanente.

La culpa es de un sistema que ha condenado a Canarias al monocultivo turístico sin fomentar la diversificación industrial o tecnológica. ¿Cómo van a subir los salarios si el entorno económico penaliza la inversión, la libertad de empresa y la creación de valor añadido? Mientras sigamos siendo una región subvencionada, donde el éxito depende de estar cerca del Boletín Oficial de Canarias y no de la excelencia en el mercado libre, los sueldos seguirán siendo de miseria.

El modelo que nos quieren imponer

Es insultante que, ante este panorama de estancamiento, los mismos que han diseñado este sistema de dependencia extrema nos hablen de 'crecimientos del salario medio'. Un crecimiento nominal que se ve devorado por la inflación y la presión fiscal.

Los datos no mienten. La receta de la socialdemocracia en Canarias es clara: más impuestos, más regulaciones y una clase trabajadora cada vez más dependiente de las ayudas públicas y de salarios básicos. No es una casualidad que estemos a la cola de España; es el resultado directo de décadas de un modelo de gestión que desprecia la libertad económica.

El progreso de Canarias no vendrá de la mano de más decretos del Gobierno, ni de subidas artificiales del SMI, sino de una rebaja drástica de la carga impositiva, la eliminación de trabas burocráticas y la apuesta por una economía competitiva que permita a nuestros jóvenes y trabajadores aspirar a salarios dignos generados en un mercado libre y abierto al mundo.