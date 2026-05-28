Canarias recibirá 157 millones de euros del Estado para políticas activas de empleo en 2026

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha cerrado el reparto de los fondos destinados a las políticas activas de empleo para el presente ejercicio de 2026. Durante la LXXXVII Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, se ha acordado la distribución de 2.571 millones de euros entre las comunidades autónomas, una partida que tiene como objetivo financiar el Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno (PAFED).

En este reparto, Canarias percibirá 157.010.078 euros, una cifra que se destinará a gestionar los servicios de orientación laboral, formación profesional y programas específicos para mejorar la empleabilidad en el archipiélago.

Criterios de reparto y objetivos

El grueso de estos fondos está condicionado a la consecución de objetivos concretos fijados en el plan estatal. Aproximadamente el 29% de la asignación total (más de 743 millones a nivel nacional) está vinculada directamente al grado de cumplimiento que demostraron las comunidades durante el año anterior.

Para Canarias, los fondos se articularán bajo los siguientes criterios de gestión: el 60% de los fondos sujetos a resultados se medirá según los indicadores de inserción laboral logrados. Una parte sustancial del presupuesto se destinará a consolidar la formación para el empleo y la atención personalizada a los demandantes de trabajo.

El acuerdo también contempla la consolidación de las plantillas de orientadores y prospectores de empleo en las islas, un factor clave para que los servicios públicos conecten de manera más eficaz a las empresas con los trabajadores.

Contexto regional

A pesar de que el consenso entre el Ministerio y las comunidades autónomas fue mayoritario, el reparto pone de manifiesto la importancia de la eficiencia en la ejecución de estas políticas en el archipiélago. Con una estructura productiva marcada por una alta dependencia del sector servicios y una tasa de desempleo que sigue siendo un reto estructural, el Gobierno de Canarias deberá emplear estos 157 millones de euros no solo en paliar las cifras de paro, sino en modernizar las herramientas de cualificación profesional para adaptarlas a la demanda real del tejido empresarial canario.

El Ejecutivo autonómico, junto con los agentes sociales, tiene ahora por delante el reto de optimizar esta partida presupuestaria en un momento en el que el mercado laboral canario busca consolidar las cifras de afiliación a la Seguridad Social registradas en los últimos meses, tratando de reducir la brecha entre la oferta de empleo y la capacitación de los demandantes en las islas.