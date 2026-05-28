Canarias y la Universidad de La Laguna se alían ante el reto demográfico y el envejecimiento

El Gobierno de Canarias, en colaboración estrecha con el Laboratorio de Innovación Social de la Universidad de La Laguna, ha presentado oficialmente este miércoles el documento bautizado como Avance para una Estrategia Intergeneracional de Bienestar. Se trata de un novedoso instrumento de planificación integral cuyo propósito principal es articular respuestas a los complejos desafíos demográficos, sociales, laborales, territoriales y tecnológicos a los que se enfrenta el archipiélago. Asimismo, este texto constituye el necesario primer paso para diseñar a medio plazo la denominada Estrategia Islas de Cuidados.

Longevidad Activa

El objetivo primordial de este documento es, según han explicado sus responsables, garantizar una correcta equidad entre las distintas generaciones, fortalecer la cohesión territorial y promover un modelo de bienestar sostenible e inclusivo, plenamente adaptado a la diversidad y pluralidad de la población canaria. Todo ello en un contexto claramente marcado por el paulatino envejecimiento de la ciudadanía, las particularidades de la diversidad cultural y los condicionantes derivados de la insularidad. Ante este escenario, la administración autonómica considera urgente implantar un marco de actuación que supere de una vez por todas los enfoques asistencialistas tradicionales.

Durante el acto de presentación, el viceconsejero del gabinete del presidente, Octavio Caraballo, ha destacado que el archipiélago, dadas sus condiciones estructurales y sociales, requiere de acciones específicas y muy concretas orientadas a consolidar una sociedad más cohesionada. El propósito final es ofrecer mayores cuotas de calidad de vida al conjunto de la ciudadanía, prestando especial atención a las personas mayores. Para Caraballo, dentro de la gestión pública es indispensable empezar a hablar de potenciar una longevidad activa, implementando políticas reales que ayuden a alargar tanto la duración como las buenas condiciones de la existencia.

En esta misma línea se ha pronunciado el viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil, quien ha recordado que nos dirigimos hacia una coyuntura donde pronto contaremos con más población mayor que joven. Ante tal realidad, Candil ha asegurado que se precisan cambios profundos en la prestación de servicios, así como en "la manera en que nos relacionamos". Para el representante autonómico, resulta clave fomentar los cauces de entendimiento para aprovechar lo mejor de cada generación, favoreciendo la creación de comunidades solidarias que beneficien a todos los ciudadanos por igual.

Desde el entorno universitario, la vicerrectora de Cultura y Extensión Universitaria de la Universidad de La Laguna, Isabel León Pérez, ha valorado positivamente que la nueva estrategia haya sido diseñada poniendo el foco en los ciudadanos. Según León, esto permite "poner en el centro de las políticas públicas lo fundamental, que son las personas". La académica ha instado a modificar el lenguaje y la percepción dominante para dejar de hablar del envejecimiento como "obstáculos y problemas" y abordarlo siempre en términos de participación y nuevas longevidades.

Retos de Canarias

Por último, la máxima responsable de el Laboratorio de Innovación Social de la Universidad de La Laguna, Mónica Dios Rodríguez, ha precisado que el avance presentado no supone una estrategia definitiva, sino una hoja de ruta preliminar que sirve para identificar los escollos más urgentes. El estudio subraya doce retos organizados en cuatro grandes ejes de trabajo: el marco social y cultural, los modelos de cuidados, las infraestructuras y el territorio, y la tecnología y digitalización. A partir de ahora, el Ejecutivo de Canarias redoblará el trabajo conjunto con los técnicos para afianzar este proceso de innovación pública.