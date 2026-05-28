Clavijo pone en valor la madurez de la Policía Canaria y anuncia más efectivos

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha puesto en valor la "madurez" que ha alcanzado el Cuerpo General de la Policía Canaria, así como su alto grado de especialización. Durante su intervención, el líder autonómico subrayó la capacidad de estos agentes para dar una respuesta eficaz a la "realidad única" que presenta un territorio fragmentado como es el archipiélago, siempre en estrecha colaboración con el resto de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Acto institucional

Estas declaraciones tuvieron lugar este jueves en el transcurso del acto institucional con motivo del Día de la Policía Canaria, una conmemoración que se ha desarrollado en el municipio de Agüimes, situado en la isla de Gran Canaria. Esta celebración resulta especialmente significativa puesto que se ha vuelto a llevar a cabo tras siete años de parón, ya que la última edición de este homenaje oficial tuvo lugar en el año 2019.

En su discurso, Clavijo defendió de forma firme la necesidad de contar con unas fuerzas de seguridad preparadas y cercanas al ciudadano. A su juicio, resulta fundamental que los agentes sean capaces de proteger tanto a las personas como el rico patrimonio natural y cultural del archipiélago. Además, el presidente autonómico destacó su labor a la hora de reforzar la convivencia "en cada rincón de nuestras islas", un entorno caracterizado por una actividad turística muy intensa y por retos sociales y medioambientales plenamente diferenciados.

Por su parte, la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, también tomó la palabra para recordar el esfuerzo del Ejecutivo regional al recuperar este acto solemne. "Es el momento de reactivar un homenaje a la Policía Canaria acorde a la fortaleza que representa", indicó la dirigente, quien quiso poner el foco en la apuesta decidida de su departamento por potenciar este cuerpo de seguridad autonómico y por estrechar lazos con la policía local.

Al respecto, la consejera detalló que el fuerte impulso que está experimentando el cuerpo permitirá triplicar la plantilla de efectivos durante la presente legislatura. Asimismo, Barreto consideró vital que este significativo crecimiento vaya de la mano de un fortalecimiento del músculo de las fuerzas municipales, que actualmente dependen de los 88 ayuntamientos de la comunidad y superan en su conjunto los 600 agentes.

Reconocimiento policial

Durante la jornada, el alcalde de Agüimes también dedicó un sentido reconocimiento a quienes velan a diario por la seguridad y el bienestar de los residentes y visitantes. El regidor municipal recordó que esta importante labor "no siempre es visible ni ocupa titulares", pero es el pilar que "sostiene el orden, la confianza y la sana convivencia" en los barrios y municipios del territorio.

La ceremonia culminó con la entrega de los reconocimientos del Sistema Canario de Seguridad, galardones concedidos por la Consejería de Presidencia previa valoración de la Comisión de Coordinación de Policías Locales. Las medallas al mérito judicial por su destacada actividad profesional recayeron en José Luis Herrera León, comisario jefe de Santa Lucía de Tirajana; Jorge Domingo Luz González, subinspector de Las Palmas de Gran Canaria; Rubén Henríquez Hernández, agente de Güímar y Gustavo José Santana Oliva, de Telde. Asimismo, se otorgaron placas colectivas al mérito policial a la Unidad de Mediación y Convivencia de Las Palmas de Gran Canaria y a la Unidad de Drones de la policía local de Telde.