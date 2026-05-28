El coste de fabricar en Canarias se dispara un 7,8% ¿Cómo afectará esto a tu bolsillo los próximos meses?

El Instituto Canario de Estadística (Istac) ha encendido las alarmas del sector productivo en las islas. En abril de 2026, la tasa de variación anual del Índice de Precios Industriales (IPRI) en Canarias se situó en el 7,8%, lo que supone una aceleración de 9,2 puntos en comparación con el mes de marzo.

Este indicador mide la evolución de los precios de los productos cuando salen de la fábrica, antes de que se les añadan los costes de transporte, distribución, comercialización e impuestos. Aunque a primera vista parezca un dato puramente empresarial, su impacto en la economía doméstica de los canarios de a pie será directo y visible a corto plazo.



¿Cómo influirá este dato en el día a día de los canarios?

En una economía fragmentada y ultraperiférica como la canaria, los costes industriales no se evaporan, sino que se desplazan por la cadena de valor. A corto plazo, el ciudadano notará el impacto a través de tres vías principales:

1. Presión al alza en la cesta de la compra: El IPRI analiza sectores sensibles como los productos alimenticios, las bebidas y el tabaco. Si a las industrias locales les cuesta un 7,8% más producir estos bienes, los márgenes de beneficio se reducen de forma drástica. Para subsistir, el tejido empresarial se verá abocado a trasladar ese sobrecoste al precio final que paga el consumidor en el supermercado.

2. El factor energético como lastre: El principal motor de esta subida ha sido la energética, cuya tasa anual se disparó más de 19 puntos hasta situarse en el 16,5% . En un archipiélago donde la dependencia energética es estructural, este encarecimiento afectará de inmediato a los costes de refrigeración, conservación y procesamiento de las pymes y comercios locales, reduciendo su capacidad para competir o para mantener los precios actuales.

3. Menor margen de ahorro y pérdida de poder adquisitivo: Canarias ya arrastra la quinta tasa más alta de todo el país en este indicador. Mientras comunidades como Aragón, con un 1,3%, o Navarra, con un 1,5%, mantienen una estabilidad relativa, el entorno insular sufre una inflación industrial que debilita el poder de compra real de los salarios locales. Si cuesta más producirlo todo, el dinero disponible en las cuentas corrientes de las familias rinde menos.

¿Por qué se produce esto?

Este dato refleja la vulnerabilidad que generan las rigideces estructurales y la falta de liberalización en sectores estratégicos como el energético. Cuando los costes de producción se disparan de forma tan abrupta, con una diferencia de 9,2 puntos en un solo mes, se evidencia que el tejido empresarial canario opera con un margen de maniobra asfixiado por los costes regulatorios y logísticos.

La solución a corto plazo para aliviar al consumidor no pasará por imponer controles de precios artificiales, que solo generarían desabastecimiento, sino por aliviar la carga fiscal e impositiva que soportan tanto las industrias locales como los ciudadanos, permitiendo que el mercado amortigüe el golpe de los costes energéticos globales.