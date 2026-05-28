El fin de la impunidad, la inminente caída del jefe superior de policía de Canarias

El destino de Jesús María Gómez Martín al frente de la Jefatura Superior de Policía de Canarias parece estar completamente sellado. En los pasillos de la comisaría ya no se habla de un 'sí', sino de un 'cuándo', dando por hecho que su salida formal se materializará en cuestión de días, o incluso de horas.

Por un lado, la presión sobre el jefe policial no deja de aumentar. En el ámbito judicial, se da por sentada su inminente imputación formal en el marco de la investigación sobre el presunto entramado delictivo que rodea al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. De hecho, algunas fuentes internas sugieren que el anuncio de su cese podría hacerse público esta misma semana, acelerado por el cruce de conversaciones de última hora entre los mandos policiales y el Ministerio del Interior. El objetivo principal de Madrid es evitar a toda costa que la destitución coincida con el momento en que la Audiencia Nacional cambie su condición actual de 'interviniente' a la de investigado.

Cuando Gómez Martín fue nombrado para este puesto estratégico en el archipiélago, la oposición parlamentaria y ciertos sectores policiales no tardaron en alzar la voz. Se criticó con dureza que el cargo era un 'premio' por sus discretos servicios prestados al Gobierno durante la polémica escala de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas, recinto que él mismo custodiaba en aquel momento como máximo mando policial.

Un puesto clave en plena tormenta

Por otra parte, la salida del jefe policial abre una encarnizada pugna interna en la Jefatura, una plaza codiciada que solo puede ser ocupada por comisarios principales. La decisión final recaerá directamente en el director adjunto operativo de la Policía Nacional en Madrid. Cabe destacar que este relevo llega en una situación crítica, ya que Canarias es un enclave de especial relevancia internacional debido a su condición de frontera sur de España, lo que la obliga a gestionar una constante presión migratoria y la convierte en un punto caliente en las rutas del narcotráfico entre América, África y Europa.

Finalmente, la puntilla a su permanencia la ha dado el sindicato Jupol, que este mismo martes exigió su cese inmediato tras revelarse un chat comprometido en el sumario del caso. Al mismo tiempo, la organización ha querido poner en valor el minucioso trabajo de investigación criminal llevado a cabo por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), la cual ha estado analizando minuciosamente los ingresos y el nivel de vida del ya cuestionado jefe superior.