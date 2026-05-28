Exigen a la diputada del Común avances en la ampliación del Hospital del Sur de Tenerife

La Plataforma Pro Hospital Público del Sur y Suroeste de Tenerife ha mantenido este miércoles un encuentro con la diputada del Común, Lola Padrón, para reivindicar de manera urgente el avance en las obras de ampliación y mejora del centro hospitalario tinerfeño. Durante la reunión, los representantes ciudadanos expusieron la necesidad de dotar de forma progresiva a estas instalaciones de los servicios y recursos asistenciales requeridos para reducir las derivaciones de pacientes y optimizar la atención sanitaria en esta zona de la isla.

La diputada del Común tomó nota de unas demandas que calificó de "estructurales" y que, según advirtió la propia institución a través de un comunicado oficial, superan con creces lo que podría considerarse una queja aislada o "demanda puntual". En este sentido, Lola Padrón subrayó que dar respuesta a esta problemática exige de manera ineludible "coordinación, planificación y un compromiso sostenido" por parte de todas las administraciones públicas con competencias en la materia.

El presidente del colectivo ciudadano, Jordi Esplugas, fue el encargado de trasladar la honda preocupación de los vecinos por una reivindicación que tildó de "histórica". El portavoz explicó que el constante crecimiento de la población residente en el sur y suroeste de la isla, sumado a la fuerte presión asistencial que genera la actividad turística y la movilidad insular, obliga a reforzar sin más dilación la capacidad del Hospital del Sur. El objetivo, detalló Esplugas, no es otro que garantizar una atención médica "más cercana y resolutiva" para los habitantes de esta comarca.

Entre las medidas más acuciantes planteadas por la Plataforma, destaca el incremento de los recursos humanos y técnicos. Según el colectivo, este paso es fundamental para frenar las derivaciones innecesarias hacia otros centros sanitarios, un problema que afecta directamente a la calidad de vida de los usuarios. Además, Esplugas puso el foco en el déficit de infraestructuras sociosanitarias, una carencia que repercute negativamente en la disponibilidad de camas hospitalarias, colapsa la atención de urgencias y lastra el conjunto de la actividad asistencial.

Por su parte, Lola Padrón quiso recordar que, si bien la institución no tiene la potestad de sustituir a los organismos responsables ni puede resolver los aspectos técnicos de la planificación de la salud, sí asume la obligación de escuchar a los ciudadanos. Así, se comprometió a ejercer una labor de mediación para dar cauce a las situaciones que pongan en riesgo el derecho de los pacientes a recibir una atención adecuada y en condiciones de equidad.

Desde la distancia

"Cuando una comarca lleva décadas reclamando una infraestructura sanitaria suficiente, no estamos ante una demanda puntual", insistió la diputada del Común, quien apeló a la necesidad de atender a criterios de equilibrio territorial. Padrón hizo especial hincapié en las dificultades que entraña la insularidad, donde las largas distancias hasta los hospitales de referencia suponen una pesada carga para los enfermos y sus familias. "La ciudadanía no puede quedar atrapada entre anuncios, proyectos y trámites administrativos", sentenció, exigiendo que los planes se traduzcan en "mejoras reales, medibles y perceptibles". Finalmente, garantizó el estudio de la documentación aportada para evaluar posibles vías de actuación institucional.