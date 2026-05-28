Hacia el colapso del cálculo económico en el balance energético de 2026

Los últimos datos oficiales publicados hoy por el Instituto Canario de Estadística (ISTAC) desvelan una reality alarmante: el archipiélago encadena más de ocho años consecutivos en los que la demanda interior de electricidad supera mensualmente a la producción bruta física de sus centrales.

Esta brecha estructural, lejos de corregirse, ha alcanzado cotas críticas en el arranque de 2026. La anomalía registrada el pasado mes de marzo pone de manifiesto que el modelo energético canario está entrando en una fase de rendimientos decrecientes y vulnerabilidad extrema que amenaza directamente tanto el bolsillo del contribuyente español como la seguridad jurídica del tejido productivo isleño.



Marzo de 2026: Una brecha fiscal y física insostenible

La producción bruta de energía eléctrica en el conjunto de Canarias sufrió un hundimiento masivo de -78.504 MWh en comparación con el periodo anterior, situándose en apenas 567.478 MWh. Sin embargo, la demanda interna, lejos de contraerse ante la falta de oferta real, subió un 1,7%, escalando hasta los 743.549 MWh.

¿Cómo se cubre una brecha en la que la demanda supera a la producción en más de 176.000 MWh en un solo mes? En un mercado libre, los precios habrían actuado como señales de escasez: el precio de la electricidad se habrían elevado, coordinando el ahorro voluntario de los consumidores y atrayendo inversión urgente para aumentar la capacidad instalada. En el ecosistema hiperregulado de las islas, el desajuste se tuvo que saldar mediante mecanismos de intervención coactiva y parches estatales: quema masiva de combustibles fósiles de emergencia (gasóleo y fueloil) en turbinas de respuesta rápida operadas a pérdidas, activación discrecional de servicios de interrumpibilidad industrial, e intensificación de las pérdidas de red por sobreesfuerzo de unos activos de transporte ya de por sí obsoletos.

Aunque en abril de 2026 el system experimentó un efecto rebote, con un recorte de la demanda de -43.994 MWh y una reactivación de la generación convencional de +27.069 MWh, la fotografía de fondo sigue siendo destructiva: la demanda (699.555 MWh) continúa sistemáticamente por encima de la producción local directa (602.481 MWh).



El coste de destruir la función empresarial

El drama energético de Canarias no es un problema de "aislamiento geográfico insalvable", sino de destrucción institucional de las señales de precios. El mercado eléctrico canario no es un mercado; es un monopolio de facto tutelado por el Ministerio de Transición Ecológica y operado bajo un esquema de costes reconocidos que anula cualquier atisbo de competencia y cálculo económico real.

Por ley, los sobrecostes de generar electricidad en los Territorios No Peninsulares (TNP), que ascienden a cientos de millones de euros anuales debido a la ineficiencia de la quema de fueloil en entornos insulares, se sufragan a través de los peajes de la factura de todos los consumidores de España y de transferencias directas de los Presupuestos Generales del Estado. Al blindar el precio para el consumidor local y garantizar la rentabilidad regulatoria a la empresa instalada, el Estado destruye el incentivo para que la demanda se autorregule y para que aparezcan operadores alternativos capaces de ofrecer soluciones descentralizadas y eficientes.



El parque de generación térmica de Canarias (en manos de Endesa) acumula décadas de retraso y muchos de sus grupos han superado con creces su vida útil regulatoria. Sin embargo, el Gobierno de la nación mantiene congeladas las subastas de renovación de potencia y restringe las autorizaciones para la instalación de nueva generación eficiente o sistemas de almacenamiento privado a gran escala. Al impedir que el capital privado asuma el riesgo de renovación, el regulador condena a islas como Tenerife o Gran Canaria a depender de infraestructuras al borde del colapso técnico, multiplicando el riesgo de sufrir "ceros eléctricos" (apagones generales).

La obsesión de la agenda gubernamental por forzar una transición hacia las energías renovables mediante subsidios masivos, en lugar de permitir un desarrollo orgánico basado en costes de oportunidad, introduce una enorme volatilidad en la red. Dado que la generación renovable es intermitente y Canarias carece de interconexión con el continente para exportar o importar excedentes a gran escala, cada megavatio renovable que entra de manera forzada sin respaldo de almacenamiento real desestabiliza el sistema, obligando a mantener encendidas y en régimen improductivo las viejas centrales térmicas para evitar el descalabro de la frecuencia de red.



Un futuro de estancamiento y costes al alza

Los problemas futuros no son meramente técnicos; son estrictamente macroeconómicos. El coste de mantener vivo un sistema artificialmente deficitario seguirá aumentando a medida que las directivas europeas penalicen las emisiones de CO2 de las centrales térmicas canarias. Al final, este sobrecoste estructural se traducirá en una mayor presión fiscal general o en peajes más elevados para las empresas y familias españolas, restando recursos al sector privado productivo.

Para una economéa regional que depende de manera crítica del sector servicios y el turismo, la inestabilidad de la red es una bomba de relojería. La incapacidad crónica de la producción bruta para equipararse de forma holgada con la demanda interior sitúa el margen de reserva en niveles peligrosamente bajos. Cualquier avería no programada en los nodos de Tenerife o Gran Canaria paralizará la actividad hotelera y comercial, destruyendo la reputación del archipiélago como destino seguro.

Si la regulación impide que la oferta crezca al ritmo que exige la sociedad, el único camino que le queda al planificador central es el racionamiento encubierto. Esto ya se observa en la dificultad creciente de nuevos proyectos industriales, hoteleros o de infraestructura para obtener derechos de conexión a la red eléctrica, congelando la creación de riqueza y limitando el crecimiento potencial del PIB regional.

El modelo energético de Canarias necesita una urgente dosis de desregulación y apertura al capital privado antes de que el apagón físico e institucional sea irreversible.