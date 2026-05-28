La FP, gran oportunidad laboral en Canarias ante la caída de natalidad y el alza migratoria

La presidenta del Consejo Escolar de Canarias, Natalia Álvarez, ha presentado este viernes el informe anual del organismo en el Parlamento autonómico. Durante su intervención, ha subrayado que la Formación Profesional se erige como la gran vía de desarrollo para los jóvenes, toda vez que el tejido productivo de las islas demanda de forma urgente este tipo de perfiles.

Álvarez ha incidido en que existen nichos de empleo específicos, como los vinculados a los puertos del territorio, que requieren una atención especial. Para ello, ha defendido la necesidad de aunar formatos innovadores con el respeto a la tradición local, y ha destacado el enorme esfuerzo del profesorado para sacar adelante la FP Dual. En este sentido, ha reclamado a las administraciones un mayor diálogo con el sector privado para afinar las exigencias del mercado.

El informe también arroja luz sobre la compleja realidad poblacional de la región. El descenso de la natalidad, que ha provocado un crecimiento vegetativo negativo desde 2018, se está viendo compensado por un notable empuje de la inmigración. Ciudadanos procedentes de Italia, Gran Bretaña, Cuba, Colombia y Venezuela sostienen el padrón, lo que ha generado un crecimiento del 5,6 % en la última década.

Esta transformación ha provocado un reparto desigual de la población, generando zonas altamente tensionadas frente a otras que sufren un claro estancamiento demográfico. De hecho, a pesar del incremento total de habitantes, hay menos alumnado en edad escolar, lo que se ha traducido en una reducción del número de centros públicos en las etapas de enseñanza temprana.

Ante esta creciente diversidad en las aulas, la presidenta del organismo ha asumido el reto de integrar a los alumnos de diferentes procedencias y con necesidades especiales, al tiempo que ha subrayado la importancia de trabajar en la preservación de la identidad canaria en aquellos lugares con mayor presión.

En materia económica, Álvarez ha reclamado una inversión global y eficiente que involucre a diferentes instituciones, recordando que las familias asumen un coste considerable en la educación de sus hijos. Ha exigido que no queden partidas sin ejecutar y que se resuelva la tasa de reposición por jubilaciones en la Administración, a fin de asegurar un funcionamiento eficaz del sistema.

Por último, el documento advierte sobre los desequilibrios estructurales y la concentración de riqueza, que impactan en el rendimiento académico. Se constata que la escuela privada acoge a un 78 % de estudiantes con un nivel socioeconómico alto, mientras que la pública concentra al 75 % de los niveles bajo y medio. Para paliar estas dificultades, el Consejo propone simplificar los sistemas de becas y asegurar el acceso universal a servicios básicos como el comedor o el transporte.