La Gomera celebra desde hoy el Día de Canarias con música, danza y tradición en toda la isla

La Gomera comienza hoy jueves, 28 de mayo, su programación especial con motivo del Día de Canarias, una agenda cultural que llenará de música, danza y tradición distintos municipios de la isla hasta el próximo 6 de junio.

Impulsada por el Cabildo de La Gomera en colaboración con los seis ayuntamientos, la iniciativa reunirá durante los próximos días a destacados nombres de la cultura musical canaria como José Manuel Ramos, Fabiola Socas, Pedro Guerra, Germán López y Yuniel Rascón, en una celebración pensada para acercar la cultura a la ciudadanía y reforzar la identidad canaria desde el encuentro y la participación.

Programación

La programación arranca esta misma tarde, a las 19:00 horas, en el salón de actos del Ayuntamiento de Alajeró, con el espectáculo Vuelta al origen, protagonizado por José Manuel Ramos y con la participación especial de Fabiola Socas. Una propuesta musical que invita a recorrer las raíces sonoras del Archipiélago a través de dos voces imprescindibles de la música canaria.

La agenda continuará mañana viernes, 29 de mayo, con una jornada dedicada a la música y la danza. A las 20:00 horas, la Parranda Chigadá actuará en la plaza de Leoncio Bento, en Agulo, mientras que, de forma simultánea, el Auditorio Insular de La Gomera, en San Sebastián, acogerá el espectáculo Nuit en dance, del Ballet Tenerife, con entrada libre hasta completar aforo.

El sábado, Día de Canarias, las actividades se repartirán por distintos puntos de la isla. La Parranda Los Mesturados abrirá la jornada a las 15:00 horas en el parque El Curato, en Hermigua. Posteriormente, a las 16:00 horas, la Parranda Chigadá llevará la música popular hasta el muelle de Vueltas, en Valle Gran Rey. El broche final llegará por la noche, a las 20:00 horas, en la plaza de la Constitución de Vallehermoso, con el esperado concierto de Pedro Guerra y su propuesta Parceiros acústico.

La programación cultural continuará el domingo 31 de mayo en Vallehermoso con la inauguración, a las 18:00 horas, de la exposición De telar y pantalón vaquero, del artista Arón Morales. A continuación, a las 19:00 horas, el timplista Germán López y el guitarrista Yuniel Rascón ofrecerán el espectáculo Canela y Limón, una actuación marcada por la fusión de sonidos y la sensibilidad musical.

Con esta programación, La Gomera se convierte durante estos días en un gran escenario cultural donde la música, el arte y las tradiciones canarias serán protagonistas de una celebración pensada para compartir y disfrutar en comunidad.