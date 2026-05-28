La Guardia Civil detiene a un multirreincidente por asaltar un guachinche en Tacoronte

Los agentes de la Guardia Civil han arrestado durante la madrugada a un individuo de 36 años en el municipio tinerfeño de Tacoronte. El sujeto, residente en la misma localidad, fue sorprendido en el interior de un popular establecimiento de restauración mientras perpetraba un robo con fuerza, lo que ha derivado en su inmediata captura y posterior puesta a disposición del juzgado de guardia correspondiente.

Los hechos se produjeron a primera hora del día, justo cuando comenzaba a amanecer en la población. La patrulla del Puesto Principal de la zona se percató de que la entrada del local había sido violentada. Al inspeccionar el interior, los agentes encontraron al individuo cometiendo el delito en flagrante, procediendo a darle el alto. Lejos de acatar las órdenes, el asaltante mostró una fuerte resistencia activa, negándose a colaborar y enfrentándose abiertamente a la patrulla.

Esta actitud violenta ha provocado que, además del delito de robo, se le impute un delito de atentado contra agentes de la autoridad. La actuación policial logró reducir al sospechoso antes de que pudiera huir con el botín que ya había logrado reunir tras acceder de forma ilícita al establecimiento.

Durante el registro y la posterior inspección ocular, los agentes intervinieron diversas herramientas de forzamiento empleadas para reventar los accesos del inmueble. Junto a estos útiles, se recuperaron varios objetos pertenecientes al negocio, una cantidad indeterminada de dinero en efectivo y el cajetín de recaudación perteneciente a una máquina expendedora de tabaco que el ladrón había destrozado por completo.

El arrestado es un viejo conocido de las fuerzas de seguridad. Según ha detallado la Benemérita, el hombre posee numerosos antecedentes policiales y un historial delictivo muy extenso. En su expediente figuran tanto infracciones penales contra el patrimonio como delitos contra las personas, lo que evidencia un perfil de delincuente habitual y violento que genera gran preocupación y alarma en el municipio.

El problema de la multirreincidencia delictiva supone uno de los grandes retos para el mantenimiento de la seguridad ciudadana y la protección del comercio local. Negocios familiares y pequeños establecimientos del sector hostelero se ven gravemente perjudicados por la acción continuada de individuos que, a pesar de acumular decenas de detenciones a sus espaldas, regresan a las calles para seguir delinquiendo de manera sistemática.