Tenerife blinda su futuro hídrico con una inyección millonaria para modernizar las obras privadas

El Cabildo de Tenerife ha dado un paso estratégico decisivo para combatir uno de los desafíos más críticos de la isla: la gestión eficiente del agua. A través del Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF), la corporación insular ha autorizado una potente partida de 4,5 millones de euros destinada a auxiliar proyectos de obras hidráulicas de iniciativa privada. Lejos de ser una medida aislada, esta inversión plurianual, repartida entre 500.000 euros para el pasado ejercicio y 4 millones para el presente periodo, busca revitalizar y robustecer las infraestructuras vitales desde sus mismos orígenes.

Por un lado, la respuesta del sector privado a esta convocatoria ha sido masiva, con un total de 77 solicitudes de auxilio por parte de empresas, consorcios y comunidades de aguas privadas. De hecho, los fondos se destinarán de forma prioritaria a actuaciones críticas como el alumbramiento y la captación, incluyendo perforaciones de avance en galerías para la búsqueda de nuevos caudales o la profundización de sondeos ya existentes. Asimismo, la subvención cubrirá la renovación de maquinaria esencial, sistemas de bombeo de alta eficiencia, ventilación y los modernos mecanismos de telecontrol.

Transparencia y rigor en las bases

El riguroso análisis de los servicios técnicos y jurídicos del CIATF ha garantizado que el dinero público se asigne con lupa. Cada ayuda individual se ha fijado entre un mínimo del 15% y un máximo del 50% del presupuesto de la obra, con un tope estricto de 360.000 euros por proyecto. De este modo, se excluyen e incluso deniegan aquellas propuestas que arrastraban deudas tributarias o carecían de la viabilidad técnica necesaria.

Un escudo para el abastecimiento y la agricultura insular

Por otra parte, la consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, ha defendido con firmeza que el propósito de esta línea de ayudas es "reforzar y fortalecer" con urgencia la seguridad hídrica de toda la isla. Por este motivo, la subvención no solo abarca la captación, sino también los costosos procesos de conducción, transporte y distribución, financiando la sustitución de raíles y la modernización de los canales para taponar las fugas.

Como consecuencia directa de este despliegue, el Cabildo canario reafirma su compromiso de maximizar cada gota de agua de la que dispone el territorio. En palabras de la propia administración, el objetivo final es apoyar sin fisuras a quienes gestionan el recurso sobre el terreno para blindar tanto el abastecimiento diario de los ciudadanos como la supervivencia del sector agrícola de la isla.

Finalmente, gracias a la redistribución de los fondos procedentes de las renuncias de algunas entidades, el presupuesto se ha optimizado al máximo para beneficiar al mayor número posible de proyectos viables, demostrando una gestión ágil y centrada en resolver los problemas reales de los tinerfeños.