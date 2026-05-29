Canarias exige al Gobierno que Verano Joven 2026 no discrimine a sus jóvenes

La Dirección General de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias ha alzado la voz ante el Ministerio de Transportes para exigir un trato equitativo en la próxima edición del programa Verano Joven 2026. A través de una misiva formal dirigida a la Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, el Ejecutivo insular ha solicitado que se implementen las medidas correctoras necesarias para que los ciudadanos residentes en el archipiélago puedan disfrutar de esta iniciativa en estrictas condiciones de igualdad frente a los habitantes del resto de España.

La directora general del ramo, María Fernández, ha subrayado en su carta la apremiante necesidad de que el futuro marco normativo contemple la realidad insular y la evidente condición de región ultraperiférica. En Canarias, a diferencia de lo que ocurre en el territorio continental, no existe alternativa terrestre para los desplazamientos interregionales, lo que supone un gravamen adicional para cualquier iniciativa gubernamental si no se diseña con un enfoque integrador.

En este sentido, Fernández ha querido recordar que ya en la pasada edición de 2025 se advirtió de las trabas y dificultades que debe sortear la población isleña para acogerse al citado plan. La representante autonómica ha sido tajante al señalar el agravio comparativo: "Mientras que estos pueden acceder a descuentos de hasta el 90% en servicios ferroviarios y de transporte por carretera, los jóvenes canarios deben asumir el coste del desplazamiento aéreo o marítimo que conecta las islas con el territorio continental". Dicho trayecto representa el tramo de mayor coste y el que determina en última instancia la viabilidad del viaje.

Esta clamorosa falta de previsión por parte del Ejecutivo central genera, en palabras de la directora general, "una desigualdad objetiva" que restringe de facto el éxito del programa. El remanente económico que supone el traslado hasta la Península se erige hoy en día como una barrera económica significativa, limitando la libertad de movimiento de una parte importante de la sociedad por su simple lugar de residencia.

Ante este panorama, desde el Gobierno de Canarias se ha reclamado formalmente que cualquier solución compensatoria que se decida aplicar el año próximo sea totalmente compatible y acumulable con la actual subvención al transporte de residentes. El objetivo primordial es que ambas líneas de ayuda puedan coexistir y cumplir su verdadera finalidad, evitando así que una neutralice los efectos beneficiosos de la otra.

Finalmente, la responsable de Transportes y Movilidad ha reiterado al Ministerio su plena disposición para establecer una colaboración técnica estrecha. La intención de la administración regional es participar activamente en el diseño de las alternativas oportunas, aportando datos reales sobre conectividad y facilitando el contacto con los operadores del sector, con el fin de acabar con cualquier tipo de marginación territorial y defender los derechos de los canarios.