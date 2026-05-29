Detenidos por prostituir a una menor tutelada en una vivienda okupa de Lanzarote

La Policía Nacional ha desarticulado un grupo delictivo en la isla canaria tras el arresto de una mujer y dos hombres acusados de delitos muy graves contra una adolescente de catorce años. Se les imputan cargos por inducción al abandono del domicilio, explotación sexual y, en el caso de uno de los varones, agresión sexual. La víctima, que se encontraba bajo la guarda de los servicios sociales, había huido de las instalaciones donde residía a principios de este año, permaneciendo en paradero desconocido durante varios meses en el municipio de Arrecife.

Las alarmas saltaron en enero de 2025, momento en que los responsables de las dependencias autonómicas notificaron la ausencia de la chica. Desde entonces, la Jefatura Superior de Policía de Canarias desplegó un dispositivo de búsqueda que culminó con éxito meses después. Fueron los agentes destinados en la Unidad de Atención a la Familia y Mujer quienes lograron localizar a la víctima en las inmediaciones de Puerto del Carmen.

En el instante de ser rescatada, la adolescente presentaba un evidente estado de terror. Durante la primera asistencia prestada por las fuerzas de seguridad, confesó que temía estar encinta. Asimismo, reconoció haber mantenido relaciones íntimas con adultos a cambio de compensaciones económicas y materiales. Su nivel de angustia era tal que suplicó a los funcionarios que la ayudaran a abandonar el territorio insular para dejar atrás el calvario sufrido. De inmediato, fue trasladada a un centro hospitalario para evaluar su salud de forma exhaustiva.

Tirando del hilo de su escalofriante testimonio, los investigadores descubrieron las deplorables condiciones en las que había sobrevivido. La chica estaba pernoctando en una vivienda usurpada de la citada localidad costera. Este inmueble no era un caso aislado, ya que los captores formaban parte de un grupo de individuos que se habían instalado de manera ilegal en distintas propiedades de esa misma urbanización residencial, evidenciando una vez más los gravísimos problemas de seguridad y convivencia que genera el fenómeno de la ocupación.

En esa morada ilegal, la víctima dormía en la misma habitación que una mujer de 57 años, quien fue apresada inmediatamente por haberla instigado a huir de su alojamiento legal. Los exámenes forenses y el volcado de los teléfonos móviles intervenidos corroboraron la denuncia inicial de la joven sobre los abusos sistemáticos a los que fue sometida.

Con un cuadro probatorio sólido, los policías procedieron a capturar a los otros dos varones implicados, señalados por forzar a la chica a corromperse, sumando al principal sospechoso el delito de agresión directa. Tras la puesta a disposición judicial, el juez instructor ha ordenado el ingreso en prisión provisional para el cabecilla de la red. Para los otros dos colaboradores necesarios, la Justicia ha dictado una serie de medidas cautelares a la espera de que se celebre el juicio.