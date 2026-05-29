El Cabildo de El Hierro honra la memoria de las víctimas en el primer aniversario de la tragedia de La Restinga

El muelle de La Restinga ha vuelto a revivir con profunda emoción uno de los capítulos más desgarradores de su historia reciente. El Cabildo de El Hierro ha conmemorado el primer aniversario del trágico naufragio de un cayuco ocurrido frente a sus costas; un suceso doloroso en el que perdieron la vida siete personas. Lejos de quedar en el olvido, la corporación ha emitido una nota oficial manifestando su "más profundo respeto" hacia los fallecidos y sus familias, convirtiendo este aniversario en un acto de estricta dignidad y justicia social.

Por un lado, la dureza de las cifras sigue sobrecogiendo a la sociedad herreña. En aquella fatídica embarcación, que había partido desde Guinea Conakry, viajaban alrededor de 160 personas que completaron diez extenuantes días de travesía atlántica. De hecho, el momento más cruel se produjo a escasos metros del puerto, justo durante las maniobras de desembarco, cuando el cayuco volcó repentinamente provocando la muerte de cuatro mujeres y tres niñas. En consecuencia, el recuerdo de los menores fallecidos ha marcado el tono de solemnidad de la jornada institucional.

Una carga desproporcionada

El presidente del Cabildo, Alpidio Armas, ha recordado que El Hierro se ha convertido a la fuerza en la puerta de entrada de la denominada 'Frontera Sur'. La isla lleva años prestando asistencia y auxilio humanitario a miles de personas en primera línea, soportando un peso estructural enorme que, según defiende la institución, no puede seguir siendo ignorado por el resto de las administraciones.

Exigencia firme a los Estados miembros de la Unión Europea

Por otra parte, la conmemoración no se ha limitado al duelo, sino que ha servido de altavoz para lanzar una contundente reclamación política más allá de las fronteras canarias. El Ejecutivo insular ha instado formalmente a que la memoria de este naufragio permanezca viva como un recordatorio permanente de la urgencia de actuar.

Con total rotundidad, el Cabildo herreño ha exigido una respuesta migratoria humana, coordinada y eficaz por parte de los Estados miembros de la Unión Europea. Por este motivo, Armas ha subrayado que cualquier solución política real debe escribirse escuchando directamente a quienes gestionan la crisis sobre el terreno.

Finalmente, coincidiendo con la histórica visita del papa León XIV al archipiélago, las autoridades locales han reiterado el compromiso inquebrantable de la sociedad herreña con los derechos humanos. Mientras se siguen demandando recursos logísticos a Madrid y Bruselas, la isla reafirma su identidad solidaria frente a las tragedias irreparables de la ruta atlántica.