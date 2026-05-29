El comercio minorista en Canarias registra una caída del 0,7% en sus ventas durante el mes de abril

La asfixia económica que sufre el archipiélago tiene un nuevo reflejo estadístico. Según los últimos datos del Instituto Canario de Estadística (Istac), las ventas al por menor en Canarias registraron una caída del 0,7% el pasado mes de abril en comparación con el mismo periodo de 2025. Mientras que en el conjunto nacional el sector logra un crecimiento positivo del 0,3%, las islas se hunden en el ranking, ocupando la decimosexta posición y quedando a la cola de la recuperación.

El síntoma de una economía estancada

Este retroceso no es una anomalía aislada, sino la confirmación de una tendencia preocupante. Mientras regiones como Aragón (+4,4%) o el País Vasco (+2,7%) dinamizan sus mercados, Canarias se ve lastrada por una combinación de factores que ahogan la actividad comercial: una presión fiscal confiscatoria, una burocracia que paraliza la inversión y una pérdida constante de poder adquisitivo de las familias canarias.

El espejismo de las cifras

Si bien el Istac intenta maquillar el informe destacando un aumento del 1,1% en el empleo del sector, el aumento del número de empleados no equivale necesariamente a bonanza económica. En un entorno donde las ventas caen y los costes operativos —energía, impuestos, regulaciones laborales— no dejan de subir, este incremento del empleo en el comercio minorista suena más a un ajuste forzado por la rigidez del mercado laboral que a una expansión saludable de las empresas.

La cruda reality del pequeño comercio

El pequeño y mediano comerciante canario está resistiendo como puede en un escenario diseñado para favorecer la dependencia y el gasto público sobre la libre empresa. Las menores variaciones en el índice de ventas a nivel nacional se concentran curiosamente en comunidades donde la intervención política es más pronunciada, y Canarias se acerca peligrosamente a ese modelo. Si el motor del comercio minorista se apaga, el impacto en la riqueza del ciudadano será inevitable.