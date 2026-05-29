El coste medio por envase de medicamento sube en Canarias mientras cae el volumen de ventas.

El gasto farmacéutico en Canarias experimentó un retroceso durante el mes de abril de 2026, situándose en los 58,7 millones de euros. Según los últimos indicadores del Instituto Canario de Estadística (Istac), esta cifra representa una disminución del 3,7% en comparación con el mes de marzo. Pese a este descenso mensual, si fijamos la comparativa con abril de 2025, el gasto acumula un incremento interanual del 1,5%, pasando de los 57,8 millones registrados entonces a los actuales 58,7 millones.



Menos envases dispensados

El volumen de fármacos dispensados también siguió la misma tendencia a la baja. Durante abril se facturaron 5,1 millones de envases, una cifra que, aunque supone un descenso del 4,1% respecto a marzo, se mantiene un 1,1% por encima del volumen registrado en el mismo mes del año anterior.

Este comportamiento en la facturación de envases, sumado a un gasto medio por unidad de 11,5 euros, cifra que el Istac califica como "ligeramente superior" a la de meses precedentes, pone de manifiesto una persistente tendencia al encarecimiento del coste unitario de los medicamentos que se distribuyen en el archipiélago.





Un sector bajo control estatal

La gestión del gasto farmacéutico sigue siendo uno de los pilares de la administración sanitaria regional, un sector marcado por la rigidez presupuestaria y una fuerte dependencia de la planificación pública. En un escenario donde el precio medio por envase tiende al alza, cualquier variación en el gasto total se convierte en un termómetro de la salud presupuestaria del Gobierno de Canarias, más allá de las necesidades reales de los ciudadanos.

Mientras el ejecutivo autonómico analiza estas cifras con lupa, la realidad para el contribuyente canario es que la factura farmacéutica sigue su curso al alza en términos interanuales, un reflejo más de la inflación sanitaria que soportan nuestras cuentas públicas y, por ende, el bolsillo de todos los canarios.