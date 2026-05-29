La "Economía Azul" crece en Canarias, pero la falta de emprendedores limita su verdadero potencial.

El Instituto Canario de Estadística (Istac) ha publicado los datos referentes a la denominada economía azul, el conjunto de actividades ligadas al medio marino, arrojando un crecimiento en su aportación al producto interior bruto (PIB) regional durante 2024. El valor añadido bruto (VAB) de este sector alcanzó los 1.690 millones de euros, lo que supone un incremento nominal del 10,4% respecto al año anterior, elevando su peso en la economía canaria hasta el 2,9%.

Radiografía de un sector estratégico

El transporte marítimo y las actividades portuarias continúan siendo el motor indiscutible de este sector en las Islas, concentrando de forma conjunta casi el 70% del valor generado. Les siguen a notable distancia la construcción y reparación naval (10,6%), el procesamiento de productos marinos (5,4%) y el ocio náutico (4,3%).

En términos de empleo, la economía azul sostiene 21.187 puestos de trabajo, lo que representa el 2,3% del total regional. Es relevante observar cómo la estructura laboral del sector presenta una marcada tendencia hacia la dependencia: el 90% de los ocupados son asalariados, mientras que solo uno de cada diez trabajadores ha optado por el autoempleo.

El reto de la libertad y el emprendimiento

Más allá de las cifras, los datos arrojan una realidad sobre el modelo productivo actual en Canarias. La abrumadora mayoría de asalariados frente a la baja tasa de emprendimiento autónomo dentro de este sector sugiere un ecosistema donde la iniciativa privada, si bien opera en actividades de gran calado, se encuentra fuertemente estructurada bajo grandes operadores o concesiones.

En un sector con tanto potencial para el archipiélago, la clave para el futuro no debería ser solo el crecimiento de las magnitudes macroeconómicas, sino la capacidad de fomentar un entorno donde el trabajador pueda convertirse en dueño de su propio destino a través del emprendimiento, reduciendo la dependencia administrativa y aprovechando nuestra situación geoestratégica en el Atlántico.

El crecimiento del 2,9% en el PIB es una cifra positiva, pero el verdadero desafío para Canarias sigue siendo liberar el potencial empresarial de sus ciudadanos, eliminando las barreras que hoy hacen que el 90% del sector marino dependa de una nómina y no de la libre iniciativa empresarial.