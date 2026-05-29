Las Palmas entregará las llaves de la ciudad al papa León XIV por su histórica visita

El pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha acordado este viernes, mediante una sesión de carácter extraordinario convocada a tal efecto, la concesión de las llaves de la ciudad al papa León XIV. Esta alta distinción protocolaria se enmarca en la visita oficial que el pontífice realizará al municipio el próximo 11 de junio, un hito que marcará profundamente la agenda institucional y religiosa del archipiélago durante los próximos meses.

La alcaldesa de la capital grancanaria, Carolina Darias, ha detallado a través de un comunicado oficial que el evento supone una cita de enorme calado para todos los ciudadanos. Según la regidora, se trata de una "visita histórica de una figura que trasciende el marco religioso y de dimensión internacional". Por ello, la decisión de entregarle este símbolo representa "un gesto de respeto, agasajo y bienvenida formal" hacia la cabeza de la Iglesia.

La concesión de esta ilustre distinción honorífica por parte de la corporación local pretende reconocer el profundo significado institucional que tiene la que será la primera visita de un pontífice a Canarias. Asimismo, el Consistorio ha querido poner en valor y subrayar la estrecha relación que la ciudad ha mantenido ininterrumpidamente con la Santa Sede desde el momento de su fundación, cultivando a lo largo de más de cinco siglos una historia compartida que ha dejado una huella indeleble en la cultura de las islas.

Las llaves de la ciudad constituyen en la actualidad uno de los máximos reconocimientos protocolarios y simbólicos que puede conceder la administración local a aquellas personalidades de especial relevancia. Su origen se remonta a las antiguas ciudades amuralladas de la época medieval, etapa en la que la entrega de las llaves a los visitantes ilustres representaba un gesto de confianza y de indudable reconocimiento institucional.

En el caso concreto de Las Palmas de Gran Canaria, este preciado símbolo mantiene además una especial vinculación histórica con el pasado fortificado del propio núcleo urbano. Tal y como ha recordado el equipo de Gobierno municipal, la ciudad contó en su día con un importante sistema de murallas y accesos principales de gran valor arquitectónico, entre los que destacaba la antigua Puerta de Triana, un elemento clave en la defensa y configuración de la capital canaria.

Con esta ceremonia de entrega, León XIV se convertirá en la quinta personalidad en recibir tal distinción por parte del Ayuntamiento grancanario en toda su historia. El último precedente de este solemne y excepcional acto tuvo lugar en el año 1996. En aquella ocasión, los galardonados fueron los premios Nobel de Medicina Werner Arber, genetista suizo; Jean Dausset, inmunólogo francés; Renato Dulbecco, virólogo italoestadounidense; y Carleton Gajdusek, investigador estadounidense. Todos ellos, junto al galardonado con el premio Príncipe de Asturias Santiago Grisolía, recibieron este reconocimiento en el marco de su visita para ser investidos doctores Honoris Causa por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.