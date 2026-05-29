Las Palmas refuerza las guaguas al campus de Tafira por la PAU

Guaguas Municipales aumentará significativamente su oferta de transporte público los próximos días 2, 3, 4 y 5 de junio. La compañía habilitará 3.500 plazas extra en las líneas regulares 25, 26 y 48, cuyo recorrido conecta distintos puntos de Las Palmas de Gran Canaria con el Campus Universitario de Tafira. El objetivo principal es facilitar los desplazamientos de los alumnos que se presentan a la convocatoria ordinaria de la Prueba de Acceso Universitario (PAU).

Según ha informado la propia empresa municipal mediante un comunicado, la previsión de asistencia a estas pruebas académicas en el recinto de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se sitúa en torno a los 2.200 estudiantes. Por este motivo, el incremento de la oferta de movilidad ha sido diseñado exhaustivamente para ajustarse a los picos de demanda previstos, intensificando los recursos y la presencia de vehículos en las horas de mayor tránsito viario.

El refuerzo del servicio de autobuses se concentrará principalmente en dos franjas horarias concretas. Por la mañana, entre las 07:30 y las 10:00 horas, para garantizar las llegadas puntuales al recinto universitario antes de los exámenes; y por la tarde, entre las 18:00 y las 20:00 horas, para dar una cobertura adecuada a la salida masiva de los jóvenes tras la finalización de las diferentes jornadas de evaluación.

Dentro de este importante dispositivo especial, la línea 25, que conecta la parada preferente del Auditorio con el área universitaria, incorporará dos vehículos adicionales a los ocho que prestan servicio de forma habitual durante el curso. Con esta medida de refuerzo temporal, la compañía pública estima que la frecuencia media de paso por cada parada será de apenas quince minutos durante los momentos de mayor afluencia de viajeros.

Por su parte, la línea 26, que cubre el trayecto desde Santa Catalina pasando por la zona de Siete Palmas, también sumará dos unidades extra a las siete que operan normalmente en el turno matinal. En este caso particular, el tiempo de espera en las marquesinas también se verá reducido a unos quince minutos a lo largo de un itinerario que abarca los conocidos ejes de Mesa y López, Juan Carlos I y la Avenida Pintor Felo Monzón.

En cuanto a la línea 48, que une el Campus Universitario de Tafira con zonas de Ciudad Alta como Escaleritas, Schamann, Las Chumberas y La Ballena, recibirá el apoyo logístico de una cuarta guagua para complementar a las tres asignadas habitualmente. Esta incorporación extra permitirá establecer una frecuencia aproximada de 25 minutos. Asimismo, la línea 7 mantendrá su servicio y horarios rutinarios, que pueden consultarse en la aplicación oficial.

Finalmente, de cara a la jornada de tarde del viernes 5 de junio, la Consejería de Educación y Universidades ha programado una convocatoria extraordinaria para todos aquellos alumnos que, por diferentes motivos justificados, no hayan podido realizar las pruebas en los días anteriores. Estos últimos exámenes tendrán lugar en el edificio de La Granja, situado en el barrio de San Cristóbal. Para acceder con facilidad a este punto, los usuarios podrán utilizar las líneas 12 y 13 del servicio regular de transporte.