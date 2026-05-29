Lope Afonso abandera un paquete de medidas valientes para blindar el futuro de los tinerfeños

El Partido Popular en el Cabildo de Tenerife ha decidido tomar la iniciativa de cara al debate del estado de la isla. A través de su presidente insular y vicepresidente de la corporación, Lope Afonso, los populares han registrado un contundente catálogo de diez propuestas de resolución destinadas a dar un giro radical a la gestión insular. Lejos de conformarse con parches temporales, Afonso ha asegurado que la isla necesita "decisiones valientes, reales y útiles" que de verdad marquen el camino para solventar los problemas cotidianos de la ciudadanía.

Por un lado, la vivienda se sitúa como el eje prioritario de este paquete de medidas frente a la alarmante crisis habitacional que sufren las islas. De hecho, el PP propone instar al Gobierno autonómico a modificar de forma urgente la Ley del Suelo de Canarias, una reforma que permitiría agilizar la construcción de viviendas de protección oficial (VPO) mediante proyectos de interés insular. Asimismo, con el objetivo de derribar las barreras de entrada al mercado para los más jóvenes, se impulsará un estudio para que el Cabildo actúe como avalista en los alquileres en estrecha colaboración con entidades financieras.

Apoyo a sectores clave

La propuesta popular abarca también planes de salud mediante programas de ejercicio físico para enfermos crónicos, el reconocimiento oficial a las protectoras de animales y la reclamación directa al Gobierno de España para que aplique la deflactación del IRPF, aliviando así la asfixiante pérdida de poder adquisitivo provocada por la inflación.

Blindaje económico y justicia para las fuerzas de seguridad

Por otra parte, el plan estratégico de los populares mira hacia el futuro económico del archipiélago apostando de forma decidida por la innovación y el sector primario. Por este motivo, el PP persigue la ampliación de la Zona Franca de Tenerife en el entorno del puerto de Granadilla para atraer grandes inversiones y consolidar la isla como un enclave logístico estratégico en el Atlántico. En paralelo, se sugiere la consolidación de la red de agromercados de Tenerife como una herramienta indispensable para mejorar las rentas de los productores locales.

Como consecuencia de este enfoque integral, el apartado de seguridad y bienestar social adquiere una especial relevancia en el documento registrado. El grupo popular exige al Ministerio de Igualdad la transferencia directa de los fondos del Pacto de Estado contra la violencia de género para eliminar de una vez por todas las interrupciones burocráticas en la atención a las víctimas.

En un claro gesto de respaldo a las fuerzas del orden, el PP propone reconocer institucionalmente la labor de los servicios de emergencia y reclamar al Estado la declaración de profesión de riesgo para la Policía Nacional y la Guardia Civil. Con este paso, los populares buscan hacer justicia a su nivel de exposición y forzar una mejora inmediata en sus condiciones laborales de cara a la sesión plenaria.