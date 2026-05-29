Torres dilata el traspaso aeroportuario a Canarias tras el choque por el hantavirus

En un nuevo intento por calmar las aguas con los Gobiernos Autonómicos, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha echado mano del habitual argumentario de promesas a largo plazo. Durante un desayuno informativo de Europa Press, Torres ha avanzado la creación de una Comisión Mixta "antes de que acabe el verano" para negociar el traspaso de las competencias aeroportuarias a Canarias.

Torres ha querido contentar al archipiélago ofreciendo un modelo "de máximos", calcado al pactado recientemente con el País Vasco para asegurar la estabilidad del Ejecutivo Central. Sin embargo, el propio Torres se ha encargado de rebajar las expectativas al advertir que los procesos "no serán cortos", recordando los dos años que tardó el traspaso del litoral. Para muchos sectores de las islas, este anuncio se percibe como una maniobra de distracción que dilata las soluciones reales en el tiempo mientras se vuelve a evidenciar el trato de favor y la rapidez de gestión que el sanchismo otorga siempre a sus socios preferentes en el norte.

El desdén del Gobierno Central ante la alerta sanitaria en las islas

El encuentro ha estado marcado por la tensa gestión de la reciente crisis sanitaria del hantavirus, provocada por la llegada a las costas tinerfeñas de un buque afectado. Frente a las legítimas quejas del presidente canario, Fernando Clavijo, que denunció la "imposición" de Madrid al desviar el barco al puerto de Granadilla sin el debido consenso local, el ministro socialista se ha limitado a blindar la actuación del Gobierno calificándola de "modélica".

Lejos de asumir una postura de diálogo y respeto, Torres ha arremetido contra Clavijo tachando de "error supino" sus declaraciones. Con un tono que ha encendido el malestar en las islas, el ministro ha restado importancia a la lógica inquietud de la población afirmando que "el virus que más se contagia es el miedo" y pidiendo evitar la "histeria". Una preocupante falta de empatía por parte de Moncloa, que prefiere acusar de alarmistas a los representantes de los ciudadanos antes que ofrecer la transparencia radical que exige la gestión de la salud pública.

La exigencia de certidumbre frente a la improvisación socialista

El choque institucional destapa, una vez más, el talante centralista de un Ministerio que exige sumisión a las Comunidades Autónomas en momentos críticos. Mientras el Gobierno Central diseña burocráticos órganos paritarios e informes de coordinación que tardarán años en materializarse, la realidad canaria exige respuestas hoy.

Las familias y el tejido empresarial de las islas, cuyo sustento depende directamente de la seguridad de sus aeropuertos y de la protección de sus fronteras, asisten con recelo a este baile de promesas estivales. Frente a la improvisación y los bandazos de la gestión socialista, Canarias necesita un marco de certezas, un respeto escrupuloso a sus instituciones regionales y la garantía absoluta de que la soberanía sanitaria y económica de las islas no se decide de manera unilateral en los despachos de Madrid.