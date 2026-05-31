Cerca de 9.000 asistentes celebran el Gran Baile de Taifas en Puerto del Rosario

El Gran Baile de Taifas de 2026, celebrado durante la noche de este pasado viernes, ha vuelto a demostrar el enorme poder de convocatoria de las tradiciones populares en el archipiélago canario. El evento, que tuvo lugar en la localidad de Puerto del Rosario, logró reunir a una multitud que alcanzó la cifra de 9.000 personas, quienes se congregaron para disfrutar de una velada inigualable marcada por el folclore, la exquisita gastronomía local y un ambiente festivo y familiar.

Uno de los momentos más destacados y emotivos de la jornada fue el sincero homenaje rendido a la preservación del patrimonio cultural. Según ha informado el Cabildo insular a través de una nota oficial, la organización quiso premiar a aquellos asistentes que realizaron un esfuerzo por conservar y lucir la vestimenta tradicional con rigor y respeto. Para garantizar la autenticidad de esta iniciativa, se contó con un jurado compuesto por destacados expertos en la investigación y confección de la indumentaria histórica, subrayando así la importancia de proteger el legado frente a la pérdida de identidad.

En el apartado musical, la velada arrancó cediendo el protagonismo a las nuevas generaciones, representadas por el alumnado de la Escuela Insular de Música, que en esta edición contó con la participación específica de las sedes de Valles de Ortega y La Oliva. La representación local continuó brillando gracias a las aclamadas actuaciones de agrupaciones de Fuerteventura como Tababaire y la parranda El Callao, que ofrecieron a los congregados un amplio y cuidado repertorio de ritmos vernáculos y otros géneros de arraigo popular.

La festividad sirvió también como punto de encuentro y hermanamiento entre las distintas islas del archipiélago. Desde otras latitudes canarias se sumaron al cartel destacadas formaciones como la parranda El Golpito, llegada directamente desde Lanzarote, y la parranda Los Muchachos, que viajó desde la vecina isla de Tenerife. A ellos se unió la agrupación El Alpiste, procedente de Gran Canaria, completando una oferta sonora que deleitó al público con una rica variedad de música popular canaria y ritmos latinoamericanos.

El rotundo éxito de asistencia en Puerto del Rosario no solo consolida a esta cita como un referente indiscutible del calendario cultural de la región, sino que evidencia el profundo arraigo de las costumbres regionales en el seno de la sociedad. La masiva respuesta popular confirma que la defensa y promoción de las raíces históricas sigue siendo un pilar fundamental para las comunidades, que encuentran en estos encuentros folclóricos una forma de celebrar su rica y singular herencia cultural.