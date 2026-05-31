Clavijo advierte de que Canarias no admitirá 'empujones' ante el 'vacío' de gestión en España

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha aprovechado el acto institucional por el Día de Canarias para lanzar un mensaje contundente tanto al Ejecutivo nacional como a las instituciones comunitarias. Durante su discurso en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria, el líder autonómico ha reclamado respeto para el archipiélago y ha advertido de que su región no admitirá "empujones e imposiciones" procedentes del exterior.

En clara alusión a la inestabilidad que atraviesa el panorama político nacional, el presidente ha lamentado que la actual crisis política en España no ayuda a proporcionar certidumbres. Clavijo ha sido muy crítico con la forma de hacer política en la península, afirmando que "el regate corto, la búsqueda del relato por encima del resultado, la bronca constante y el vacío en la gestión se ha convertido en la norma y así es imposible avanzar". Ante este escenario adverso, ha instado a los isleños a defenderse en solitario y exigir el lugar que merecen.

En el ámbito comunitario, Clavijo también ha querido encender las alarmas sobre el futuro financiero. Ha subrayado que las islas navegan por un océano que anuncia tormenta y que sería una irresponsabilidad no prepararse. En este sentido, ha advertido sobre los posibles recortes en las políticas de cohesión social de la Unión Europea. "No podemos permitirnos ser ingenuos", ha sentenciado, recordando que ser una región ultraperiférica no es un mero trámite administrativo, sino una realidad que encarece el coste de la vida y la capacidad de competir de los ciudadanos.

Por otro lado, el presidente ha dedicado una parte importante de su intervención a ensalzar el arraigo de la identidad canaria entre los más jóvenes. Ha destacado que las nuevas generaciones, aunque utilicen otros códigos y lenguajes, siguen sintiendo su tierra con intensidad. "Aquí hay un pueblo que se reconoce, que se quiere y que quiere seguir siendo dueño de su destino", ha reflexionado, apelando al orgullo de pertenencia.

Finalmente, el acto ha servido de escenario para la entrega de los Premios Canarias y las Medallas de Oro de este año. Clavijo ha puesto en valor el talento y el esfuerzo de los galardonados, erigiéndolos como el faro a seguir en tiempos inciertos. Entre los premiados destacan la fundación Canaria MAIN, el humorista gráfico José Luis Padilla y el arquitecto Fernando Martín Menis, quienes, según el mandatario, representan a un pueblo que no se rinde ante la adversidad.