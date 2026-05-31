El papa León XIV se reunirá con inmigrantes en el macrocentro de Las Raíces de Tenerife

El papa León XIV cerrará su próxima estancia en España con una visita al centro de acogida de inmigrantes de Las Raíces, en la isla de Tenerife. El Papa mantendrá un encuentro con los extranjeros alojados en estas instalaciones, una cita para la que estos ya se preparan con clases de español y con el objetivo de vivir una jornada histórica.

La asociación Accem es la entidad encargada de la gestión de este recinto desde el año 2021. Durante este tiempo, su labor ha consistido en atender a los distintos perfiles de inmigrantes que han logrado alcanzar el archipiélago canario tras cruzar el Atlántico. Accem gestiona en la actualidad unas 3.500 plazas en este macrocentro, aunque el nivel de ocupación en estos momentos se sitúa en torno a las 500 personas, las cuales son atendidas por una plantilla de 350 trabajadores.

En una entrevista concedida a la agencia Europa Press, el responsable regional de la asociación, Francisco Navarro, ha hecho balance de estos cinco años de trabajo, un periodo que califica de complejo por las cambiantes realidades de la crisis migratoria. El perfil del inmigrante ha sufrido alteraciones en este tiempo; si bien en los años 2021 y 2022 el flujo principal procedía de Marruecos y Argelia, en los últimos meses predominan los nacionales de Senegal, Gambia y Malí. Asimismo, se ha detectado una reducción en la edad media de los llegados, con una presencia cada vez mayor de jóvenes de entre 18 y 20 años.

Frente a las críticas que en su día recayeron sobre las condiciones del campamento, la organización defiende su labor inicial asegurando que "se hizo lo que se pudo", y destaca la evolución de las infraestructuras y de los recursos técnicos y humanos. Navarro ha asegurado que, en este momento, no existe una presión migratoria que ponga en riesgo la capacidad de la red de acogida canaria, la cual, a su juicio, cuenta con capacidad de respuesta suficiente frente a cualquier eventualidad.

Para operar ininterrumpidamente, la instalación tinerfeña dispone de un equipo multidisciplinar de profesionales que incluye trabajadores sociales, abogados y personal sanitario y psicológico. Entre las labores fundamentales se encuentra la detección de posibles víctimas de trata o de personas con derecho a protección internacional. Además, la enseñanza del idioma se mantiene como el eje principal de la integración, impartiendo nociones sobre el contexto socioeconómico nacional.

La llegada del papa León XIV, prevista para el 12 de junio, será su primera parada en Tenerife tras su paso por Gran Canaria. El responsable de Accem ha confirmado que existe una gran expectación en el recinto: "Hay algunos que son cristianos, y ya se están preguntando si pueden estar en la visita". Para este encuentro, los residentes están ensayando frases breves en castellano que les permitan interactuar con el Papa.

El itinerario de la visita papal continuará posteriormente con diversas actividades. Tras conocer de cerca la realidad de Las Raíces, el Pontífice completará su agenda en la isla con una reunión junto a entidades vinculadas a la integración en La Laguna, un recorrido en papamóvil por las calles de Santa Cruz de Tenerife y, como colofón, la celebración de una misa multitudinaria en las instalaciones del puerto de la capital.