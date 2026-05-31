Gabriel Corujo confía en iniciar una tercera ampliación de la Zona Franca de Gran Canaria

El delegado especial del Estado de la Zona Franca de Gran Canaria, Gabriel Corujo, ha mostrado su firme confianza en poder acometer a corto plazo una nueva expansión del espacio que ocupan las instalaciones ubicadas en el Puerto de La Luz y de Las Palmas. Esta decisión estratégica se fundamenta en los buenos datos registrados recientemente, ya que el nivel de ocupación en este enclave fundamental para el comercio marítimo roza en la actualidad el 90 por ciento de su capacidad total.

Según ha explicado el máximo responsable de la institución, la evolución de la demanda empresarial está siendo altamente positiva. En unas declaraciones concedidas a la agencia Europa Press, Corujo ha detallado que la superficie portuaria actual está a punto de agotar su disponibilidad de suelo. Por su parte, la otra gran área logística integrada en el proyecto, situada en el polígono industrial de Arinaga, ronda ya el 60 por ciento de ocupación, sumando tanto los proyectos que ya se han ejecutado como aquellos que se encuentran en plena fase de tramitación administrativa.

Cabe recordar que la Zona Franca de Gran Canaria ha experimentado un crecimiento sostenido desde su creación, consolidándose como un motor de primer orden para la atracción de inversiones y la dinamización del tejido económico en el archipiélago. A lo largo de su historia, el organismo incorporó el recinto de Arinaga y acometió la ampliación del perímetro original del Puerto de La Luz y de Las Palmas hasta en dos ocasiones. De este modo, la plataforma logística ha evolucionado de forma notable, pasando de disponer de un área inicial de 50.000 metros cuadrados a gestionar en la actualidad unos 350.000 metros cuadrados.

El actual delegado especial del Estado, que asumió las riendas de la institución hace varios años, ha aprovechado para hacer balance de su gestión al frente de la entidad pública. "En mi etapa como delegado, que inicié en febrero de 2019, hemos culminado la segunda de las ampliaciones", ha subrayado Corujo, poniendo en valor el esfuerzo realizado para adaptar la oferta de suelo a las necesidades del tejido empresarial. De cara al futuro más inmediato, el dirigente se muestra sumamente optimista ante el interés que sigue suscitando el enclave internacional. "Según los proyectos que veo que están iniciándose, creo que me da tiempo a una tercera", ha rematado, dejando la puerta abierta a un inminente anuncio de expansión.