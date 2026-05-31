Mesa y López celebra los 30 años de su Concurso de Pintura Rápida con 18.000 euros en premios

La Asociación de Empresarios de la Zona Comercial Mesa y López se prepara para celebrar uno de los hitos culturales más arraigados del archipiélago canario. A principios del próximo mes de junio, las calles de Las Palmas de Gran Canaria volverán a llenarse de lienzos y pinceles con motivo de la trigésima edición del Concurso de Pintura Rápida al Aire Libre Ciudad de Las Palmas.

Este certamen ha logrado consolidarse a lo largo de tres décadas ininterrumpidas como una cita imprescindible para los amantes de las bellas artes. La iniciativa, impulsada desde el ámbito privado y comercial, demuestra la vitalidad de la sociedad civil a la hora de promover la cultura. De este modo, una de las zonas de compras más importantes de las islas se transformará por un día en una auténtica pinacoteca viva, permitiendo a los transeúntes disfrutar del talento en pleno proceso creativo.

Para conmemorar este especial aniversario, la organización ha anunciado una convocatoria excepcional que estará dotada con 18.000 euros en premios. Se trata de una cuantía muy atractiva que sirve como aliciente no sólo para los creadores locales, sino también para atraer a participantes de diferentes nacionalidades, consolidando el evento como un auténtico espacio de convivencia artística y multicultural.

La mecánica de esta iniciativa mantendrá el exitoso formato que le ha dado fama. Los inscritos deberán completar sus obras en un tiempo limitado, un desafío que pone a prueba la destreza y la inspiración bajo la atenta mirada del público. Las bases de este año establecen una libertad total en cuanto a la temática y la técnica a emplear, lo que garantiza una enorme variedad visual. Artistas profesionales, aficionados, estudiantes e incluso los más pequeños compartirán su afición en un entorno dinámico y altamente participativo.

Por último, los organizadores han recordado que la participación no supone coste alguno para los bolsillos de los artistas. La inscripción es totalmente gratuita y el plazo para formalizarla permanecerá abierto hasta el próximo 5 de junio. Todos los interesados pueden registrarse de forma sencilla a través del formulario virtual que se encuentra disponible en la página de la asociación en internet.

Asimismo, se han habilitado vías alternativas para quienes prefieran un trato más directo. Las solicitudes pueden gestionarse a través de la atención telefónica o acudiendo de manera presencial a la sede de los empresarios, situada en la calle Montevideo de la capital grancanaria, en horario de mañana. Constituye, en definitiva, una oportunidad inmejorable para reivindicar el valor del arte a pie de calle.