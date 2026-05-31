Un choque frontal deja cinco heridos, entre ellos tres menores, en la localidad de Telde

La tranquilidad del fin de semana en la isla de Gran Canaria se ha visto truncada por un grave accidente de tráfico acontecido durante la tarde de este sábado. Un total de cinco personas han resultado heridas de diversa consideración como consecuencia de un fuerte choque frontal entre dos turismos en el municipio de Telde. El servicio de emergencias 112 Canarias recibió el aviso poco antes de las 17:30 horas, movilizando de inmediato un amplio dispositivo de rescate y asistencia sanitaria para atender a las víctimas en el lugar del siniestro.

Según la información facilitada por las autoridades competentes, el balance de afectados incluye a varios menores de edad, siendo el caso más preocupante el de una joven de 17 años de edad. Tras la evaluación inicial en el mismo lugar de los hechos, el personal médico determinó que presentaba un estado grave, por lo que se ordenó su evacuación de urgencia en una ambulancia medicalizada hacia el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. En ese mismo traslado fue ingresado un hombre adulto que presentaba diferentes traumatismos de carácter moderado.

La colisión afectó de manera contundente a los ocupantes de ambos automóviles, obligando a los servicios de emergencia a diversificar los traslados hospitalarios para garantizar la mejor atención médica posible. De este modo, una mujer y otra menor de 16 años de edad fueron derivadas, ambas con un pronóstico moderado, a las instalaciones del Hospital Icot Ciudad de Telde. Paralelamente, el herido de menor edad, un niño de apenas 10 años, fue conducido hasta el Centro Médico Arnao, sufriendo igualmente lesiones de consideración moderada que requirieron exploración clínica detallada.

El violento impacto frontal dejó los vehículos con importantes daños estructurales, lo que hizo imprescindible la actuación de los profesionales de rescate. Efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria se desplazaron al punto del siniestro para asegurar la zona, desconectar las baterías de los coches y proceder a la siempre delicada maniobra de extracción de uno de los ocupantes, que había quedado atrapado en el interior del habitáculo deformado por el golpe.

Por su parte, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) desplegó una respuesta eficaz enviando una ambulancia medicalizada y dos de soporte vital básico. Simultáneamente, los agentes de la Policía Local de Telde asumieron el control de la situación en materia de seguridad vial, regulando el tráfico en el tramo afectado para evitar colisiones por alcance y garantizando el acceso expedito de los servicios médicos. Los efectivos policiales ya han iniciado las diligencias oportunas para elaborar el atestado que esclarezca las causas exactas de esta colisión.