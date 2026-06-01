Canarias blinda su patrimonio natural con un despliegue histórico frente al fuego

Con la llegada del verano, el cuidado de nuestra tierra y la seguridad de quienes habitan en los entornos rurales se convierten en una prioridad absoluta. El Gobierno de Canarias, demostrando su compromiso con la preservación del patrimonio natural de las islas, activa este lunes la campaña contra incendios forestales de 2026. Un esfuerzo de planificación y rigor institucional que se traduce en un despliegue de más de 2.600 efectivos sobre el terreno, unos 100 más que el año anterior, listos para velar por la tranquilidad de los hogares canarios.

Este plan de Protección Civil (Infoca), coordinado bajo el liderazgo de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, no busca solo reaccionar ante la emergencia, sino anticiparse a ella. Detrás de cada cifra hay un compromiso firme con los valores de conservación de nuestro entorno, un pilar fundamental para el bienestar de las futuras generaciones de las islas y la estabilidad de las comunidades locales.

Tecnología al servicio de la seguridad de nuestras familias

La gran apuesta de este año combina la vocación de servicio de los equipos humanos con un importante esfuerzo en inversión tecnológica. El archipiélago contará con un imponente blindaje compuesto por 202 autobombas forestales y 19 medios aéreos, reforzados con la incorporación estratégica de un tercer helicóptero Eirif con base en El Hierro.

"La verdadera política de protección no solo dota de más manos al campo, sino que cuida de nuestros profesionales dotándoles de las mejores herramientas para que regresen sanos y salvos a sus casas tras cada servicio", señalan fuentes del sector.

La gran novedad de esta campaña es la integración de 23 drones equipados con cámaras térmicas, dependientes de las áreas de Emergencias y Transición Ecológica. Estos ojos en el cielo trabajarán de noche vigilando los puntos calientes y sirviendo de apoyo crucial a los equipos de tierra. Es la muestra de cómo una gestión eficiente y responsable utiliza la innovación para levantar un muro infranqueable contra la destrucción de nuestros bosques.

Cooperación institucional: la unión hace la fuerza

Frente a la amenaza del fuego, la dispersión de esfuerzos no tiene cabida. El plan de este año destaca por una estrecha coordinación que une al Gobierno regional con los cabildos insulares, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los Equipos de Intervención y Refuerzo (Eirif), la Delegación del Gobierno y la Unidad Militar de Emergencias (UME). Todos remando en la misma dirección.

Con la activación de este protocolo y la realización de simulacros para poner a punto las comunicaciones entre administraciones, Canarias afronta los meses más críticos del año con la certeza de haber hecho los deberes. En un archipiélago donde el monte es parte de la identidad y del sustento de miles de familias, esta campaña representa el valor de la gestión seria, la protección de la propiedad y el amparo incondicional a nuestros pueblos.