De Caracas a Las Palmas, la UDEF caza al presunto testaferro de Zapatero con fajos de billetes ocultos en bolsas de golf

Un botín oculto en los armarios. Mientras las familias españolas hacen encaje de bolillos frente al aumento del coste de la vida y cumplen minuciosamente con Hacienda, la UDEF acaba de radiografiar cómo se mueven presuntamente los fondos de las redes de influencia socialistas. El sumario de la pieza secreta 62/2025 revela un escenario más propio de una película de ficción que de la gestión ética que se presupone en el entorno de un expresidente del Gobierno.

En el registro de la vivienda de Julio Martínez Martínez, señalado por la Policía como "persona interpuesta" o presunto testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero, los agentes incautaron la friolera de 286.000 euros en efectivo. El dinero no estaba en cuentas transparentes, sino repartido en escondites indignantes: dentro de una bolsa de golf, en sobres con caracteres chinos, en bolsas de papel navideñas y oculto en el interior de un radiador doméstico. Junto a la montaña de billetes, un catálogo de la ostentación: relojes de lujo de marcas como Rolex, Hublot y Omega, 14 teléfonos móviles y anotaciones clave para el acceso a criptomonedas.

Los hilos de Caracas a los antiguos cines de Las Palmas

La gravedad de la investigación radica en los nexos internacionales y el rastro de los documentos intervenidos. En la denominada "Caja Documentación 1", la UDEF localizó agendas con anotaciones explícitas sobre el polémico rescate público de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra, además de alarmantes referencias a movimientos de oro venezolano y contactos políticos de primer nivel.

Pero los tentáculos de la trama también buscaban echar raíces en el negocio inmobiliario de las islas. El sumario detalla el hallazgo de una carpeta blanca con la inscripción "Las Palmas", que contenía planos estratégicos para reconvertir los antiguos multicines Galaxys, que fueron cerrados en 2007 en la céntrica zona comercial de Mesa y López, en un supermercado de la cadena Aldi.

La operación oculta detrás de este edificio singular implicaba un jugoso contrato de arrendamiento proyectado a 40 años, con una renta mensual de 23.000 euros. En total, suponía un volumen de negocio potencial de 11,04 millones de euros, diseñado a espaldas de la transparencia exigible y a través de la sociedad Agrupuzdle SL, una mercantil constituida sospechosamente el 8 de julio de 2020, en pleno epicentro del rescate estatal a Plus Ultra.

Cuentas pendientes ante la Justicia

Detrás del entramado societario emerge una preocupante incógnita internacional. El destinatario de la "carta de interés" de la operación inmobiliaria era un ciudadano llamado Cherif Hamaahoullah Chrif M'Hamed, un perfil sin rastro verificable en los registros mercantiles españoles ni vinculación pública a sociedades del sector.

Para los investigadores, toda esta maraña de opacidad apuntalaría los presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y apropiación indebida. Tras quedar en libertad provisional después de su detención a finales de 2025, el proceso judicial avanza de forma inexorable. El momento clave llegará los próximos días 17 y 18 de junio, cuando el propio José Luis Rodríguez Zapatero deba declarar como investigado ante los tribunales. Los ciudadanos asisten con profunda indignación a un nuevo goteo de informaciones que evidencia cómo, presuntamente, el poder político de las siglas del PSOE se entremezclaba con el dinero oculto y los negocios millonarios.