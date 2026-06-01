La Guardia Civil halla chats "clave" que prueban pagos VIP a un empresario en Las Palmas

El dinero de los contribuyentes exige una gestión impecable, transparente y, sobre todo, justa. Sin embargo, los últimos informes de la Guardia Civil en el marco del caso Valka, que investiga una presunta trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, describen un panorama bien distinto. Las pesquisas revelan cómo presuntamente se vulneraban las reglas del juego para favorecer a un entramado empresarial específico, dejando de lado los principios de igualdad que deben regir en cualquier administración pública.

El foco de la investigación se centra ahora en José Manuel Setién, excoordinador de Urbanismo municipal. Según el informe entregado al juez Rafael Passaro, Setién se jubiló en marzo de 2023, pero presuntamente mantuvo intacta su capacidad de influencia dentro de los departamentos de tesorería y contabilidad. Ejerciendo de "jefe de facto", se habría dedicado a mediar de forma preferente para acelerar el cobro de facturas pendientes en favor del empresario Felipe Guerra, saltándose los tiempos de espera que asfixian diariamente a autónomos y proveedores honestos de las islas.

Los mensajes que delatan el bypass administrativo

La investigación de la Benemérita ha otorgado una "importancia capital" al flujo de mensajes de telefonía intervenidos, los cuales demuestran una preocupante familiaridad en el manejo de los fondos públicos. En las conversaciones analizadas, Nayra Guerra —hija del empresario imputado— enviaba listados de facturas pendientes que ascendían a un importe total de 41.693,01 euros apenas tres semanas después de la jubilación de Setién.

"Esta es la relación de facturas que tenemos pendientes", escribía la hija del empresario. "Hola. No me he olvidado de tus facturas", respondía con total naturalidad el excoordinador de Urbanismo.

El informe detalla que estas gestiones VIP también se realizaban directamente a través de WhatsApp con la entonces gerente de la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística (Geursa), Marina Más, también investigada. Los agentes subrayan la gravedad de que se facilitara información privilegiada de la caja pública a un tercero por canales informales, permitiendo a la familia Guerra confiar en que la gerencia podría "empujar" o agilizar sus cobros frente a otros proveedores legítimos cuyos pagos sufren demoras por los cauces ordinarios.

El intento de "borrar el rastro" del flujo de caja

Para los investigadores, el modus operandi de la trama evidencia una clara intencionalidad de eludir los controles institucionales. El informe concluye de manera tajante que el hecho de que muchas de las respuestas se realizaran mediante llamadas telefónicas, en lugar de dejar constancia por escrito, reflejaría el deseo deliberado de "evitar dejar rastro documental sobre un tema tan sensible como el flujo de dinero público".

Mientras las familias y las empresas canarias cumplen rigurosamente con sus obligaciones fiscales y soportan los burocráticos plazos de la administración, el caso Valka destapa las costuras de una gestión municipal bajo sospecha. El goteo de revelaciones de la Guardia Civil exige una asunción inmediata de responsabilidades políticas en el consistorio capitalino, ante lo que parece ser un intolerable uso particular de las instituciones que pertenecen a todos los ciudadanos.