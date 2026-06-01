Las pernoctaciones en apartamentos turísticos de Canarias caen un 11,9% en abril

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado los datos relativos al uso de estancias extrahoteleras. Según estas cifras, el número de noches registradas en los complejos vacacionales del archipiélago canario ha experimentado un notable retroceso del 11,9% interanual durante el cuarto mes del año, situándose en la cifra de 1,9 millones.



A pesar de esta corrección a la baja, la región insular mantiene su posición de liderazgo indiscutible como el destino preferido por los viajeros para hospedarse en esta modalidad de establecimiento. Por su parte, la Comunidad de Madrid ostentó el récord en lo que a densidad de uso se refiere, alcanzando una ocupación del 74,1% sobre el total de su oferta disponible.

Si se desciende al detalle por áreas de atracción de visitantes, la isla de Gran Canaria se alzó como el enclave predilecto a nivel nacional, superando holgadamente las 646.000 estancias. En paralelo, la Costa Barcelona presentó el mayor grado de ocupación, llenando el 82,5% de sus plazas. Localidades como San Bartolomé de Tirajana y Mogán, junto con el municipio tinerfeño de Arona, lideraron la estadística de puntos con mayor volumen de reservas.



En cuanto a la coyuntura del conjunto de España, el uso de alojamientos alternativos a la hotelería tradicional, que engloba pisos vacacionales, campings, casas rurales y albergues, sobrepasó los 10,5 millones a lo largo de abril. Esto supone un descenso del 1,1% en comparación con el mismo periodo del ejercicio precedente.

Conviene matizar que este comportamiento estadístico está fuertemente influido por el calendario. Debido a que la festividad de la Semana Santa oscila entre marzo y abril según el año, el INE recomienda analizar el bimestre completo para obtener una imagen fiel de la demanda. Bajo este prisma bimensual, el volumen de noches contratadas creció un 1,7%, impulsado decisivamente por el empuje del turismo nacional, que avanzó un 5,5%, compensando así la leve caída del 0,7% experimentada por los visitantes extranjeros.

Centrando el foco exclusivamente en el mes de abril, se observa que la estancia media por usuario se estableció en 3,5 noches. Por tipologías, los recintos de apartamentos fueron los únicos que lograron esquivar los números rojos en la comparativa nacional, con un leve avance interanual del 0,4%. Por el contrario, los albergues se desplomaron un 5,5%, los campings un 2,2% y las casas rurales cedieron un 1,3%.

Finalmente, la vertiente económica refleja un encarecimiento generalizado de los servicios. El Índice de Precios de Apartamentos Turísticos se disparó un 6,3% frente al mes de abril del año anterior, marcando su mayor repunte de los últimos doce meses. Asimismo, las tarifas de las áreas de acampada se elevaron un 4,3%, mientras que los alojamientos vinculados al entorno rural registraron un incremento más moderado del 0,8%.