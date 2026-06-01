Los canarios destinan el 56% de su salario bruto al pago del alquiler en 2025

El acceso a la vivienda continúa agravándose en España. Los ciudadanos de las islas se han visto obligados a realizar un esfuerzo económico sin precedentes durante el último año. En concreto, han tenido que dedicar de media el 56% de su sueldo bruto mensual al pago del arrendamiento, situándose como la quinta región donde este impacto es mayor, solo por detrás de la Comunidad de Madrid, Cataluña, Baleares y el País Vasco.



Así se desprende de las conclusiones del estudio titulado Relación de salarios y vivienda en alquiler en 2025, un informe elaborado de forma conjunta a partir de los datos de sueldos medios de las ofertas de empleo de la plataforma InfoJobs y los precios del Índice Inmobiliario Fotocasa. Ambas entidades constatan una pérdida del poder adquisitivo frente al constante encarecimiento del mercado inmobiliario.

Siguen subiendo los alquileres en Canarias

Durante el pasado año, el precio del arrendamiento en Canarias experimentó una notable subida. El ejercicio cerró con un incremento anual del 12,8%, lo que situó el coste en el mes de diciembre en 15,23 euros por metro cuadrado al mes. Si se toma como referencia un piso estándar de 80 metros cuadrados, este importe absorbe ya más de la mitad de los ingresos de un trabajador medio en la región.

Este cálculo se sostiene sobre el salario bruto medio registrado en la autonomía por InfoJobs, que en 2025 se situó en 26.186 euros anuales. Esta cifra se traduce en unos 2.182 euros brutos mensuales. Alcanzar esa elevada tasa de esfuerzo financiero exigida a los ciudadanos canarios no se veía desde el año 2019, lo que evidencia el profundo desequilibrio entre la evolución de las nóminas y los precios.



La directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, ha alertado sobre la gravedad de este escenario. Para la experta, el año 2025 ha marcado un claro punto de inflexión en lo relativo a la crisis de accesibilidad habitacional que sufre gran parte del país. "Destinar el 50 por ciento del sueldo al pago de la vivienda supone una situación de auténtica emergencia habitacional ya que se encuentra 20 puntos por encima de lo recomendado por los organismos oficiales de control", ha subrayado Matos.

La habitación es un problema nacional

En el conjunto del territorio nacional, la tendencia alcista es generalizada. En catorce comunidades autónomas se ha incrementado la proporción de dinero que las familias deben destinar a pagar a sus caseros. Solamente en la Comunidad de Madrid y Navarra la cifra se ha mantenido estable respecto a mediciones anteriores, mientras que Aragón destaca como la única autonomía donde este porcentaje ha logrado disminuir levemente.

El ranking autonómico del esfuerzo salarial pone de manifiesto las enormes diferencias que existen dentro de España. La Comunidad de Madrid encabeza la tabla exigiendo un 71% del sueldo bruto, seguida muy de cerca por Cataluña con un 70%. A continuación figuran Baleares (64%), País Vasco (58%) y Canarias (56%). En el extremo opuesto, como las regiones donde la carga del arrendamiento es más asumible, se encuentran Castilla-La Mancha (32%) y Extremadura, que cierra la lista con un 29%.