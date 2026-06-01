Récord histórico, Canarias recauda 3.786 millones en impuestos empujada por la inflación.

La Comunidad Autónoma de Canarias ha cerrado el ejercicio 2025 con una cifra sin precedentes en sus arcas públicas. Según los últimos registros oficiales sobre la recaudación de la Administración Pública, los ingresos tributarios líquidos en el archipiélago alcanzaron los 3.786,5 millones de euros en el cómputo anual, marcando un máximo histórico que consolida una tendencia al alza ininterrumpida desde el final de las restricciones de 2020.

Nuevo año récord

El arranque de 2026 confirms que la inercia recaudatoria se mantiene robusta. Los primeros datos consolidados del año muestran ingresos líquidos que alcanzaron los 452 millones de euros en febrero, 258,5 millones en marzo y 174,3 millones en abril, cifras que evidencian el músculo de la maquinaria fiscal autonómica y estatal en las Islas, incluso una vez descontadas las devoluciones correspondientes.

Este récord nominal no encuentra su justificación exclusiva en una expansión equivalente del tejido productivo canario ni en un aumento proporcional de la riqueza real de los ciudadanos, sino que está fuertemente distorsionado por el componente inflacionario de los últimos años.

¿Cómo afecta la inflación a los datos?

El incremento sostenido de los precios ha actuado como un catalizador silencioso de los ingresos públicos. Por un lado, la inflación engrosa mecánicamente las bases imponibles de los impuestos indirectos, como el IGIC, encareciendo el consumo diario. Por otro, en el ámbito de la tributación directa, las actualizaciones salariales implementadas para paliar la pérdida de poder adquisitivo han empujado a miles de contribuyentes canarios hacia tramos fiscales más altos. Este fenómeno, conocido técnicamente como "progresividad en frío", se traduce en una subida de impuestos encubierta al no haberse deflactado la tarifa del gravamen conforme al IPC.

La lectura objetiva de la serie histórica revela, por tanto, una transferencia neta de recursos sin precedentes desde el sector privado hacia el sector público. Mientras la Administración canaria reporta máximos históricos de liquidez, las familias y las empresas de las Islas se enfrentan a una présion fiscal real que absorbe el capital necesario para el ahorro, la inversión y la mejora de la competitividad en un mercado que aún lidia con rigideces estructurales.

Los datos de 2025 y el primer cuatrimestre de 2026 certifican un éxito indudable en la eficiencia extractiva del sistema tributario. La cuestión que queda sobre la mesa del debate económico regional es si este volumen de absorción de rentas es sostenible a largo plazo sin asfixiar la capacidad de capitalización de la economáa real canaria.