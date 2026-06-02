Canarias fideliza un turismo de mayor valor, más ingresos por jornada en estancias más cortas

El dinamismo del sector privado y la irrefutable atracción de las Islas Canarias continúan sosteniendo al archipiélago como el indiscutible trasatlántico turístico de España. Según los últimos datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la libre elección de millones de ciudadanos europeos ha vuelto a consolidar a las islas como el destino preferido del país en el arranque del año.

Esta magnífica acogida se traduce en la llegada de 5,69 millones de turistas internacionales durante el primer cuatrimestre, lo que supone un avance del 0,2% respecto al mismo periodo de 2025.

Más allá de la macroeconomía

Estas cifras representan la historia de millones de familias, autónomos y pequeños empresarios canarios que ven recompensado su esfuerzo diario por ofrecer un service de excelencia en un mercado global cada vez más competitivo.

Estos primeros cuatro meses del año dejan una lectura muy interesante sobre la capacidad de adaptación y resiliencia de nuestro sector productivo. Aunque el desembolso global en las islas experimentó una ligerísima contracción del 0,68%, alcanzando los 8.737 millones de euros, el análisis detallado demuestra que el turista que viaja a Canarias valora cada vez más su tiempo y la calidad que recibe.



Los turistas vienen menos tiempo, pero gastan más

Este fenómeno se entiende a la perfección al observar cómo los viajeros están optimizando sus estancias. La duración media del viaje se redujo un 6%, situándose en los 8,1 días, lo que lógicamente arrastró de forma leve el gasto medio por viaje hasta los 1.534 euros. Sin embargo, la gran noticia para la economá real de las islas es que, al concentrar sus vacaciones en periodos más cortos, el gasto diario se disparó un 5,81%, alcanzando los 190 euros por jornada. El turista actual prefiere estancias más cortas pero más intensas económicamente; lejos de ser un contratiempo, este repunte en el gasto diario demuestra que el visitante extranjero premia la oferta de las islas, ingresando más dinero por cada día que pasa en el tejido empresarial canario.

Si ponemos la lupa exclusivamente en el mes de abril, las islas registraron la llegada de 1,21 millones de viajeros, lo que supuso un 8,3% menos que el año anterior y moduló el gasto mensual hasta los 1.796 millones de euros. Se trata de una autorregulación natural y saludable del propio mercado vacacional tras los llenos absolutos de los meses precedentes, que no empaña el excelente balance del cuatrimestre.



A nivel nacional, el turismo sigue demostrando que es el gran pulmón de la economía gracias a la iniciativa privada. España contabilizó 26,6 millones de turistas hasta abril, con un impacto económico de 36.703 millones de euros. Pero dentro de este ecosistema de libre mercado, Canarias se erige como la reina indiscutible de la facturación y el verdadero motor del país. El archipiélago no solo lideró la recepción de viajeros con sus 5,7 millones de visitantes —superando los 5,4 millones de Cataluña y los 4,2 millones de Andalucía—, sino que demostró un liderazgo financiero incontestable.

De cada cien euros que los turistas extranjeros dejaron en toda España en lo que va de año, casi veinticuatro euros entraron directamente en la economía canaria. Con el 23,8% del total de los ingresos nacionales, las islas pulverizan el 17,7% registrado por Cataluña o el 16,3% de la Comunidad de Madrid. Detrás de este éxito sin paliativos se encuentra, principalmente, la fidelidad del cliente británico, seguido por alemanes y franceses, quienes siguen votando con el bolsillo a favor de la seguridad, la libertad y el clima del archipiélago. Los datos vuelven a evidenciar que, cuando se deja trabajar a la sociedad civil y a los profesionales del sector hotelero y de servicios sin trabas artificiales, la riqueza fluye de manera natural.