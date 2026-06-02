Canarias otorga dos millones a las diócesis para financiar la visita del Papa

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha anunciado que el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a una importante inyección económica destinada a facilitar los preparativos del inminente viaje pontificio al archipiélago. En concreto, el Ejecutivo regional ha aprobado una subvención de dos millones de euros que se repartirán de forma equitativa entre las instituciones eclesiásticas locales.

Esta dotación financiera se divide en una partida de un millón de euros para la Diócesis de Canarias, con sede en Gran Canaria, y otro millón de euros exacto que irá a parar a las arcas de la Diócesis de Tenerife. El propósito fundamental de esta medida es ayudar a sufragar los cuantiosos gastos logísticos y organizativos derivados de la estancia de León XIV en ambas islas, programada para los próximos días 11 y 12 de junio.

El esfuerzo presupuestario de la Administración autonómica no es el único que se ha puesto en marcha para garantizar el éxito de este acontecimiento. Tal y como ha detallado el portavoz gubernamental, estos dos millones de euros de las arcas regionales se suman al millón de euros que ya habían anunciado y movilizado, de manera individual, cada uno de los Cabildos insulares implicados.

De este modo, tanto el órgano insular de Gran Canaria como el de Tenerife han aportado sus propios fondos, elevando la contribución pública total a cuatro millones de euros. "El Ejecutivo autonómico contribuye así económicamente a la organización de los actos que Su Santidad tiene previsto desarrollar en ambas islas durante estas dos jornadas históricas", ha subrayado Cabello en la habitual rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.

El dirigente canario también ha querido poner en valor la total disposición de las autoridades civiles desde el mismo instante en el que el Vaticano oficializó el viaje. Según ha indicado, el Gobierno autonómico se puso a entera disposición de las autoridades religiosas para garantizar el respaldo institucional necesario de cara a la planificación y para colaborar estrechamente en todos los requerimientos de seguridad e infraestructuras.

La magnitud de una visita papal exige un despliegue sin precedentes que moviliza a decenas de miles de personas, lo que justifica la estrecha cooperación entre las distintas administraciones públicas. Se espera que la presencia del Sumo Pontífice en el archipiélago se convierta en un hito de gran relevancia, no solo desde el punto de vista religioso, sino también por el impacto mediático y la proyección internacional que supondrá para la región.