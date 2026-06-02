Canarias registra 116 trasplantes de órganos hasta mayo, un 22% más que el año anterior

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha registrado un total de 62 donantes de órganos durante los cinco primeros meses de 2026. Esta cifra representa un incremento de casi el 17% en comparación con el mismo periodo del ejercicio previo. De estas donaciones altruistas, que reflejan el compromiso cívico de los ciudadanos del archipiélago, 58 han correspondido a personas fallecidas y cuatro a donantes vivos.

Gracias a este notable aumento en las donaciones, los hospitales públicos adscritos al Servicio Canario de la Salud han podido realizar un total de 116 trasplantes de órganos hasta el mes de mayo. Este volumen de intervenciones médicas supone un repunte del 22% respecto al mismo tramo de 2025, un hito que el departamento autonómico ha querido poner en valor coincidiendo con la conmemoración del Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos.

En cuanto a la tipología de las operaciones llevadas a cabo en lo que va de año, la gran mayoría, un total de 76, han sido trasplantes renales. El detalle por centros de la región muestra que 29 de ellos se han efectuado en el Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, mientras que los 47 restantes han tenido lugar en el Hospital Universitario de Canarias, recinto que además ha sumado a su balance de este año dos trasplantes de páncreas.

La actividad quirúrgica también ha sido de gran calado en otras áreas de especialización. De este modo, el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria ha completado catorce trasplantes hepáticos. Por su parte, los profesionales del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín han asumido el peso de las intervenciones torácicas, tras haber acometido once operaciones de corazón y trece de pulmón.

Estas cifras afianzan la tendencia de crecimiento del archipiélago, que ya en 2025 demostró su capacidad al superar los dos centenares de intervenciones. Durante el pasado año, los centros sanitarios de las islas lograron efectuar 209 trasplantes en total gracias a la aportación de 123 donantes. De aquel balance anual, la distribución fue de 143 injertos renales, 31 hepáticos, 19 cardíacos, catorce pulmonares y dos pancreáticos, concentrados en los mencionados centros de referencia autonómica.

Finalmente, la Consejería de Sanidad ha subrayado un aspecto legal y organizativo fundamental en este ámbito: la tarjeta de donante expresa la voluntad personal de donar, pero carece de un valor jurídico estricto. Por ello, resulta indispensable comunicar este deseo a los familiares, ya que son ellos quienes deben firmar el consentimiento tras el fallecimiento. Para brindar una mayor seguridad jurídica, los ciudadanos pueden formalizar una Manifestación Anticipada de Voluntad, un documento oficial que detalla las instrucciones sobre los cuidados médicos y el destino final de los órganos, y que puede otorgarse directamente ante los funcionarios competentes o ante notario.