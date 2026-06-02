Canarias suspende las clases y refuerza la seguridad ante la visita del Papa León XIV

El Gobierno de Canarias ha anunciado un conjunto de medidas extraordinarias en los ámbitos de Educación, Función Pública, Seguridad y Sanidad con motivo de la visita del Papa León XIV al archipiélago los próximos 11 y 12 de junio. El objetivo es garantizar la seguridad, facilitar la movilidad y asegurar el correcto funcionamiento de los servicios públicos durante un evento que se prevé multitudinario.

Las decisiones fueron analizadas durante la reunión del Consejo de Gobierno celebrada este lunes por el Consejo de Gobierno y serán ratificadas y coordinadas en el marco del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Canarias (PLATECA), cuyo comité asesor se reunirá esta semana para aprobar las medidas organizativas definitivas.

Suspensión de las clases en Gran Canaria y Tenerife

Entre las medidas más destacadas figura la suspensión de la actividad lectiva en Gran Canaria el 11 de junio y en Tenerife el 12 de junio. La decisión responde a informes técnicos de la Delegación del Gobierno que recomiendan reducir los desplazamientos y facilitar los dispositivos de seguridad y emergencias previstos para la visita papal.

Según el Ejecutivo autonómico, la medida permitirá evitar colapsos circulatorios, garantizar el acceso de los servicios de emergencia y minimizar las afecciones derivadas de los amplios perímetros de seguridad que se establecerán en torno a los actos programados.

Teletrabajo y cierre de oficinas públicas

En el ámbito de la Función Pública, el Gobierno recomendará el teletrabajo al personal de la Administración General de la Comunidad Autónoma en Las Palmas de Gran Canaria el día 11 y en Santa Cruz de Tenerife el día 12. La recomendación también se extenderá a organismos y empresas públicas autonómicas ubicadas en ambas capitales.

Asimismo, permanecerán cerradas las oficinas de registro y de atención ciudadana en las zonas afectadas, aunque los servicios telemáticos y la sede electrónica del Gobierno de Canarias seguirán plenamente operativos. También se adoptarán medidas específicas en la Administración de Justicia, manteniéndose únicamente los servicios esenciales y de guardia.

Refuerzo sanitario para un evento multitudinario

La Consejería de Sanidad desplegará un amplio dispositivo asistencial con más de un centenar de profesionales sanitarios y recursos especializados. El plan contempla la instalación de cuatro hospitales de campaña o puestos sanitarios avanzados en los principales escenarios de la visita, incluyendo las dos capitales canarias y el muelle de Arguineguín.

Además, se movilizarán ambulancias medicalizadas, unidades móviles de catástrofes, equipos logísticos y personal de coordinación para atender cualquier incidencia sin afectar al funcionamiento ordinario del sistema sanitario. Los centros de salud de las zonas con mayor afluencia también contarán con refuerzos específicos.

Un despliegue de seguridad sin precedentes

La Policía Canaria aportará alrededor de 200 agentes al operativo de seguridad diseñado para la visita. A ello se sumará el dispositivo coordinado por la Dirección General de Emergencias y el CECOES 1-1-2, que movilizará a más de cuarenta especialistas en coordinación de emergencias, planificación y comunicaciones.

El sistema contará con vehículos de mando y coordinación, estructuras avanzadas sobre el terreno y una red específica de radiocomunicaciones para supervisar los distintos escenarios operativos previstos en Gran Canaria y Tenerife.

Canarias se prepara para una visita histórica

La visita de León XIV ha sido considerada por las administraciones públicas como un acontecimiento de especial relevancia para Canarias, tanto por la previsión de asistencia masiva como por la presencia de numerosas autoridades nacionales e internacionales. El Gobierno autonómico mantiene actualmente la situación de prealerta del PLATECA y prevé elevarla a alerta durante los días centrales del viaje pontificio para reforzar la coordinación entre todos los organismos implicados.

Desde el Ejecutivo regional se insiste en la importancia de la colaboración ciudadana, recomendando planificar desplazamientos con antelación, utilizar el transporte público siempre que sea posible y seguir las indicaciones de los servicios de seguridad y emergencias para garantizar el normal desarrollo de una visita que marcará un hito en la historia reciente del archipiélago.