El escándalo del Caso Valka tras destaparse que Setién entró digitalmente a Geursa 70 veces estando jubilado

La confianza de los ciudadanos en sus instituciones locales se fundamenta en una premisa básica y es que las normas se aplican a todos por igual y que quienes gestionan los recursos públicos lo hacen con luz y taquígrafos. Sin embargo, los últimos hallazgos de la Guardia Civil en el caso Valka siguen dibujando un panorama preocupante en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, donde el control formal de la administración parece haberse diluido en favor de influencias personales y accesos descontrolados.

El informe técnico de la Benemérita ha acreditado que José Manuel Setién, excoordinador del Área de Urbanismo, mantuvo un auténtico "mando de facto" meses después de dejar su cargo oficialmente. Utilizando las credenciales digitales de la gerente de la empresa municipal Geursa, Marina Más, Setién se conectó de forma remota desde su propio domicilio en 70 ocasiones, acumulando casi 158 horas de acceso a los servidores municipales. Este comportamiento esquiva cualquier principio de buena gobernanza y plantea serios interrogantes sobre la custodia de la información estratégica de la ciudad.

Archivos borrados y una misteriosa carpeta llamada Cementerio

Lo que agrava la situación y enciende los peores temores sobre la gestión del suelo y los contratos públicos no es solo el acceso ilegítimo, sino la desaparición de documentación crucial. De los 235 archivos consultados por el investigado, la comisión judicial descubrió que 209 archivos no estaban disponibles.

El rastro de estos documentos se divide en dos escenarios alarmantes: o bien el Consistorio no entregó las copias íntegras solicitadas, o bien fueron directamente borrados del servidor de Geursa. Los agentes se encontraron con una maniobra sorprendente: el servidor había sido vaciado y en su lugar aparecía una carpeta renombrada sospechosamente como "Cementerio". Un contenedor digital de más de un gigabyte de información que albergaba centenares de archivos sobre contratos y asuntos urbanísticos complejos, ocultando el rastro de los documentos originales.

Detrás de este desorden informático y de la falta de fiscalización se encuentran expedientes de obras de gran envergadura financiadas con el dinero de los contribuyentes: la reforma del paseo marítimo de San Cristóbal, subvenciones millonarias para la Metroguagua o modificaciones del Plan General de Ordenación Municipal.

Exigencia de regeneración frente al caos administrativo

Los ciudadanos que pagan religiosamente sus impuestos merecen una administración local impecable, eficiente y libre de sospechas de favoritismos o redes de intereses cruzados. El hecho de que la Guardia Civil se haya topado con discos duros encriptados imposibles de clonar y servidores desmantelados evidencia un grave fallo en los protocolos de seguridad y fiscalización interna del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

La regeneración democrática y la defensa del interés general exigen llegar hasta el final en este caso. Las instituciones públicas no pueden ser el cortijo privado de nadie, ni siquiera de quienes un día tuvieron responsabilidades en ellas. Es el momento de depurar responsabilidades políticas y técnicas para devolver la dignidad, la transparencia y el orden a la gestión del Urbanismo en Las Palmas.