El Gobierno canario sale al rescate de los autónomos para que enfermar no signifique arruinarse

Ser autónomo en España suele implicar una desprotección histórica que se agrava en los momentos de vulnerabilidad de salud. Para el tejido productivo canario, la máxima de que 'un autónomo no puede permitirse el lujo de ponerse enfermo' ha dejado de ser un dicho popular para convertirse en una cruda realidad financiera. Con el objetivo de mitigar este agravio, el Boletín Oficial de Canarias (BOC) ha publicado una convocatoria pionera dirigida a aliviar la asfixia económica que sufren los trabajadores por cuenta propia cuando afrontan una incapacidad temporal.

El programa 'IT', impulsado desde la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos liderada por Manuel Domínguez, nace con una filosofía clara: proteger la iniciativa privada y garantizar la continuidad del empleo. La medida, que tiene carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026, ofrecerá subvenciones directas para sufragar el pago de las cuotas de la Seguridad Social durante los dos primeros meses de baja médica, alcanzando una cuantía máxima de 700 euros por beneficiario.

La gestión eficaz frente a la vulnerabilidad financiera

"La medida está pensada para evitar que enfermar o sufrir un accidente suponga un perjuicio económico añadido para quienes desarrollan su actividad por cuenta propia en Canarias", defiende el vicepresidente Manuel Domínguez. Desde una perspectiva de gestión responsable, el plan no se plantea como un subsidio asistencialista, sino como un mecanismo de justicia distributiva y blindaje fiscal para un colectivo que aporta ingresos constantemente a las arcas públicas y que pocas veces recibe el respaldo institucional que merece.

A diferencia de las farragosas tramitaciones habituales de la administración, la ayuda se gestionará íntegramente de forma electrónica y mediante un régimen de concurrencia no competitiva, abonándose en un pago único para agilizar la liquidez de los afectados.

Los requisitos de acceso se han simplificado con la intención de llegar al mayor número posible de profesionales de las islas: autónomos sin asalariados a su cargo, mutualistas y miembros de sociedades o comunidades de bienes que tengan su domicilio fiscal en el archipiélago y estén plenamente al corriente de sus obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social.

Proteger el motor de la economía local

Detrás de este plan autonómico subyace un modelo que entiende que la mejor política social es facilitar la supervivencia del tejido empresarial de proximidad. Dar oxígeno al pequeño comercio, a los profesionales independientes y a las familias que viven de su propio esfuerzo es una prioridad estratégica. Con esta iniciativa, el Ejecutivo regional ataja una de las mayores incertidumbres del sector, garantizando que un problema de salud temporal no arrastre consigo el esfuerzo de toda una vida ni ponga en riesgo el empleo que sostienen miles de autónomos en el archipiélago.