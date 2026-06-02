Estudiantes canarios firman una declaración por la sostenibilidad en el Parlamento autonómico

El Parlamento de Canarias ha sido el escenario este martes de la jornada educativa 'Un Parlamento para la Sostenibilidad', una propuesta promovida por el Gobierno autonómico que ha congregado a decenas de alumnos procedentes de centros educativos de todas las islas. El objetivo principal de este encuentro ha consistido en facilitar un espacio para debatir y presentar propuestas concretas sobre el futuro ecológico y social del archipiélago.

En esta iniciativa han tomado parte estudiantes de diversos puntos de la geografía insular. En concreto, han acudido representantes del CEIP Camino Largo, el IES Nicolás Estévez Borges, el IES Canarias-Cabrera Pinto y el IES Valle Guerra, radicados en Tenerife; así como del IES Támara y el IES Pérez Galdós, de Gran Canaria. A ellos se sumaron alumnos del CEIP Valverde en El Hierro, el CEIP Ruiz de Padrón en La Gomera, el CEIP Alonso Pérez Día en La Palma, el centro integrado de Formación Profesional de Morro Jable en Fuerteventura y, finalmente, el CEIP San Bartolomé, ubicado en Lanzarote, completando así una amplia representación autonómica.

Durante la sesión parlamentaria, los jóvenes han estampado su rúbrica en la llamada 'Declaración por la Sostenibilidad'. Este documento defiende que la protección del entorno no se limita a cuidar del medio natural, sino que debe servir para impulsar un territorio "donde la justicia, la igualdad, la paz y el bienestar de las personas se conviertan en prioridad".

Los escolares han dirigido sus peticiones a las diferentes administraciones públicas. Entre sus exigencias principales destaca la necesidad de garantizar la equidad de oportunidades y blindar los derechos sociales de los ciudadanos. Del mismo modo, han abogado por un modelo territorial equilibrado, que cuente con un respaldo decidido a las energías limpias y a un sistema de transporte colectivo verdaderamente eficiente para mitigar la contaminación. A esto han sumado el fomento de una cultura de convivencia, la condena de los discursos de odio y el amparo a quienes sufren cualquier tipo de violencia o explotación.

Por su parte, los propios estudiantes han querido asumir responsabilidades en este proceso de transformación. Así, se han comprometido a desarrollar la empatía y desarticular bulos informativos. También apuestan por opciones de ocio que huyan del consumismo, el fomento del encuentro entre distintas generaciones, el ahorro energético, la movilidad sostenible y el avance hacia una filosofía de residuo cero en sus rutinas diarias.

La presidenta del Parlamento autonómico, Astrid Pérez, fue la encargada de dar la bienvenida a los asistentes. En su intervención, puso en valor el profundo carácter democrático de unas jornadas que acercan el funcionamiento de las instituciones a las nuevas generaciones. "Acercar el Parlamento a las aulas es sembrar ciudadanía, conciencia democrática y amor por Canarias", aseguró Pérez.

El acto fue clausurado por el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, quien ha insistido en la necesidad de consolidar el desarrollo equilibrado de las islas para que estas puedan ofrecer oportunidades reales de futuro. En este sentido, Clavijo ha remarcado que las aulas son un elemento primordial para instaurar la sostenibilidad como una práctica de la vida cotidiana. "Nuestro reto es avanzar hacia un modelo más sostenible en el que la riqueza beneficie a todos y se piense siempre en las generaciones futuras para poder gobernar con una mirada a largo plazo", concluyó el presidente regional.