La Guardia Civil desmantela un falso club cannábico en Tenerife que vendía droga a turistas

Los agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Área de Investigación del Puesto Principal de Granadilla de Abona, situado en el sur de la isla de Tenerife, han asestado un nuevo golpe contra el tráfico de drogas. En el marco de la denominada operación Nisqa, las fuerzas de seguridad han procedido a la detención de un individuo y mantienen como investigado a un segundo sospechoso, acusados ambos de delitos contra la salud pública en la modalidad de tráfico de estupefacientes.

Las pesquisas policiales que han desembocado en esta intervención comenzaron en mayo del pasado año 2025. Fue entonces cuando los agentes, gracias a diversas informaciones recabadas en su labor preventiva, fijaron su atención en un establecimiento que operaba bajo la apariencia legal de un club cannábico. Sin embargo, las sospechas iniciales apuntaban a que el local funcionaba en la práctica como un punto de venta directo, vulnerando por completo el supuesto carácter de asociación privada y sin ánimo de lucro que ampara a este tipo de recintos.

A lo largo de los meses siguientes, los investigadores desplegaron numerosos servicios operativos y vigilancias en las inmediaciones del recinto. Estas labores permitieron confirmar que multitud de individuos accedían al interior para adquirir diversas sustancias, principalmente marihuana y hachís. El detalle más revelador para los agentes fue constatar que los compradores no eran socios de la supuesta asociación, un requisito fundamental en la normativa. De hecho, gran parte de la clientela estaba compuesta por turistas que pasaban sus vacaciones en la isla, atraídos por la facilidad para obtener la mercancía.

Tras meses de intenso trabajo para recopilar pruebas sólidas y recabar la información necesaria, los responsables del operativo solicitaron al juzgado correspondiente la pertinente orden de entrada y registro. Durante la inspección del establecimiento, se logró intervenir una importante cantidad de drogas listas para su distribución, además de dinero en efectivo y abundante documentación. Estos papeles incautados han resultado clave, ya que han proporcionado a la autoridad judicial un sinfín de indicios que vinculan de forma directa al local con la actividad ilícita.

Con este despliegue, las autoridades han dado por concluida la fase principal de la investigación, decretando el cierre definitivo del punto de venta que camuflaba sus operaciones. La persona detenida, junto con todas las diligencias instruidas durante estos meses, ya ha sido puesta a disposición de la autoridad judicial competente, que deberá determinar las responsabilidades penales derivadas de este entramado.