La Guardia Civil detiene a una cuidadora por hurtar 10.000 euros en alhajas

La Guardia Civil ha procedido a la detención de una mujer de 32 años de edad y natural de Sevilla en el municipio grancanario de Santa María de Guía. Se la acusa de ser la presunta autora de un delito de hurto continuado en el domicilio donde prestaba sus servicios laborales, habiéndose apropiado de diversas piezas de oro cuyo valor en el mercado supera los 10.000 euros.

El operativo policial se puso en marcha a raíz de la denuncia presentada por los familiares de las personas atendidas por la trabajadora. Según consta en las diligencias, los allegados comenzaron a echar en falta diferentes objetos de valor en el interior del inmueble. Las sospechas recayeron de forma casi inmediata sobre la empleada del hogar, dado que era la única persona ajena al núcleo familiar estricto que disponía de acceso regular a la vivienda.

Tras recibir la correspondiente alerta, los agentes del Instituto Armado iniciaron una exhaustiva investigación para esclarecer los hechos. Las pesquisas permitieron constatar que la acusada había utilizado su posición para perpetrar los hurtos. Valiéndose de su labor diaria, logró ganarse la plena confianza de los propietarios y de las personas dependientes a las que asistía en el domicilio.

Este nivel de confianza le otorgó una absoluta libertad de movimiento por todas las estancias de la casa. La mujer podía acceder a las habitaciones incluso en los momentos en los que los moradores se encontraban ausentes, circunstancia que aprovechó para ir sustrayendo paulatinamente el patrimonio familiar sin levantar sospechas iniciales.

Durante el transcurso de las indagaciones, los investigadores lograron documentar el destino de las piezas sustraídas. En concreto, se ha podido confirmar que la cuidadora efectuó hasta 34 transacciones comerciales en establecimientos de compraventa, logrando lucrarse de manera ilícita con un patrimonio ajeno valorado en la citada cantidad económica.

Debido a la agilidad con la que la detenida se deshacía del material hurtado, las autoridades únicamente han podido recuperar un pequeño lote de las piezas. Dicho conjunto fue intervenido tras cumplir el tiempo legal de retención estipulado, siendo posteriormente exhibido a sus legítimos dueños, quienes lo reconocieron sin ningún género de dudas como de su propiedad.

Una vez recabados todos los indicios incriminatorios que demostraban su participación material en el delito, los agentes completaron su detención. Tras la finalización de las pertinentes diligencias policiales, la acusada ha sido puesta a disposición judicial en los juzgados correspondientes a la Sección Territorial de Guía, que ahora deberán determinar las medidas penales oportunas a aplicar en este caso de abuso de confianza.