La inmigración irregular cae un 35% en España impulsada por el descenso en Canarias

El flujo de extranjeros que cruzan las fronteras nacionales sin permiso ha experimentado una bajada significativa en los primeros cinco meses del año. Según los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior, un total de 10.224 personas han accedido al país al margen de la ley hasta el pasado 31 de mayo. Esta cifra representa un descenso del 35,2% en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaron 15.769 entradas.

La clave de esta caída a nivel nacional se encuentra en el archipiélago canario. Canarias ha registrado la llegada de 3.184 individuos, lo que supone un desplome del 71% frente a los casi once mil que alcanzaron sus costas en la misma franja de 2025. Además, la cantidad de embarcaciones interceptadas en esta peligrosa ruta atlántica ha pasado de las más de ciento setenta del ejercicio pasado a tan solo 41 en la actualidad.

Sin embargo, el alivio en las islas contrasta drásticamente con la situación en el norte de África. Las entradas por vía terrestre a Ceuta y Melilla han sufrido un alarmante repunte del 210%. En concreto, 2.366 individuos han logrado sortear los controles fronterizos de las ciudades autónomas a pie. Ceuta se lleva la peor parte con 2.281 llegadas, lo que supone 1.577 más que en el año previo, confirmando una enorme presión sobre su perímetro fronterizo.

Por otro lado, la fachada mediterránea y el archipiélago balear tampoco arrojan cifras positivas. Las llegadas por vía marítima a la Península y Baleares han experimentado un aumento del 16%, sumando un total de 4.665 personas. Si se desglosan estos datos, la costa peninsular ha recibido a 2.499 extranjeros, mientras que a las Islas Baleares han arribado 2.166 personas, consolidando una tendencia al alza en la ruta argelina y del Levante.

El balance general del departamento que dirige el ministro Fernando Grande-Marlaska evidencia que, si bien la vía marítima global se ha reducido un 47,6% gracias al efecto canario, las mafias del tráfico de seres humanos continúan buscando rutas alternativas. Prueba de ello es que el número de embarcaciones que han llegado a las costas de Baleares ha aumentado hasta alcanzar las 114 pateras, veintitrés más que el año pasado.

Finalmente, en lo que respecta a las entradas marítimas en las ciudades autónomas, el flujo es prácticamente residual pero con ligeros cambios. Melilla ha contabilizado nueve llegadas por mar frente a la única que se registró en el mismo periodo de 2025. Por su parte, Ceuta no ha registrado ninguna embarcación, a diferencia de las tres del año anterior. En definitiva, la fotografía de la inmigración en España muestra un escenario desigual, donde el blindaje o las condiciones climáticas en unas zonas desplazan el negocio ilícito hacia fronteras más vulnerables.