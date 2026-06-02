La Seguridad Social en Canarias gana 1.076 afiliados en mayo hasta alcanzar los 963.972 cotizantes

El mercado laboral en Canarias sigue demostrando su indudable capacidad de resistencia y crecimiento a largo plazo. Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el archipiélago sumó 1.076 nuevos afiliados en mayo (+0,11%), un avance que, si bien es positivo y consolida la tendencia de creación de empleo, resulta insuficiente para seguir el fuerte ritmo del resto del país. Las islas se sitúan ya con un histórico total de 963.972 cotizantes, rozando la ansiada barrera del millón de ocupados.



El dato verdaderamente notable se observa en la comparativa interanual. En el último año, el tejido productivo canario ha logrado incorporar a 25.804 nuevos trabajadores, lo que supone un sólido incremento del 2,75%, superando la media nacional (+2,54%). Una muestra inequívoca de que las empresas y los creadores de empleo en las islas mantienen el pulso a pesar de un entorno fiscal y regulatorio que rara vez se lo pone fácil.

Los autónomos y el sector privado sostienen el pulso

Detrás de este avance sostenido se encuentra el esfuerzo diario de la iniciativa privada y, de manera muy especial, del colectivo de trabajadores por cuenta propia. Del total de afiliados en las islas, la radiografía demuestra la fortaleza de quienes arriesgan su capital:

Régimen General: 809.292 trabajadores en el régimen mayoritario.

Autónomos: 147.698 profesionales independientes que siguen siendo la columna vertebral de la economía canaria.

Trabajadores de la Mar: 6.981 cotizantes.

A pesar del buen tono general, el crecimiento de mayo en las islas sabe a poco. Mientras que a nivel nacional la Seguridad Social firmó el segundo mejor mayo de su historia impulsada por la campaña de verano en la hostelería (+231.975 ocupados), Canarias se quedó en el vagón de cola de las subidas mensuales, superando únicamente a Cantabria. Un claro síntoma de que el dinamismo mensual de las islas necesita un impulso extra de flexibilidad.



La paradoja de los datos: estabilidad frente a rigidez

Desde el Gobierno central, la ministra Elma Saiz ha celebrado los datos nacionales sacando pecho de la reforma laboral y de la caída de la temporalidad al 11,8%. Sin duda, una mayor estabilidad contractual es una buena noticia para el mercado laboral, pero el optimismo ministerial soslaya que la rigidez de las fórmulas contractuales vigentes, como el uso extensivo del fijo-discontinuo, a menudo encorseta la capacidad de reacción de las empresas turísticas y de servicios, tan vitales para el archipiélago.

El empleo en España avanza a buen ritmo, con máximos históricos en la afiliación de mujeres, jóvenes y autónomos. Sin embargo, para que Canarias traduzca este buen momento de fondo en un crecimiento mensual más vigoroso y no se descuelgue del pelotón de cabeza liderado por Baleares, Cataluña o Madrid, el archipiélago necesita incentivos reales. El camino para blindar este crecimiento e impulsar las cifras mensuales no pasa por más intervencionismo estatal, sino por aliviar la presión fiscal y ofrecer un marco de confianza que permita liberar todo el potencial del sector privado canario.